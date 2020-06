El Baskonia, un campió excepcional (67-69)

El Kirolbet Baskonia es va proclamar campió d'una Lliga Endesa excepcional. Tot i els intents del Reial Madrid per desprestigiar el campionat, rebaixant la fase final de València a la categoria de simple torneo, l'equip basc passarà a la història com el campió del 2020, l'any en què el coronavirus va obligar a repensar la lluita pel títol. L'asterisc que acompanyarà el seu palmarès no li treu mèrit sinó tot el contrari ja que haver de disputar set partits de gran exigència en tan sols 14 dies és d'una dificultat extrema.

Deu anys després de l'últim títol de lliga guanyat, el Baskonia es va retrobar amb el trofeu de campió. L'equip basc i el Barça, els dos conjunts que millor feina van fer durant el confinament, van oferir un gran espectacle a la Fonteta. Coneguts per portar els seus jugadors al límit, Svetislav Pesic i Dusko Ivanovic van utilitzar una gran varietat de recursos defensius per prestigiar una final que serà recordada durant anys.

En una mala nit de Nikola Mirotic, que va acabar eliminat per faltes personals, Thomas Heurtel va ser el millor jugador d'un Barça que va arribar exhaust al tram decisiu de la final. Una cistella de Luza Vildoza a 3,2 segons del final va decidir la final ja que Cory Higgins va fallar un triple que hauria pogut capgirar la història.

651x366 Nikola Mirotic durant la final contra el Baskonia / ACB PHOTO Nikola Mirotic durant la final contra el Baskonia / ACB PHOTO

L'inici de partit va acumular més errades de les esperades. Quatre de les primeres sis possessions van acabar amb pèrdua de pilota en una nit en què les defenses van posar a prova qualsevol jugador que intentés arriscar amb la pilota. El Kirolbet Baskonia va ser el primer equip en assentar el seu joc sobre el parquet (9-15), però la resposta del Barça va ser brillant. La irrupció de Thomas Heurtel va provocar un parcial de 17-2 que va capgirar el marcador (26-17). El conjunt basc va necessitar quatre minuts per sumar els seus primers punts durant un segon quart en què va patir per seguir amb la mateixa intensitat defensiva. La punteria de Kyle Kuric, un dels tres jugadors culers que acaba contracte, va evitar qualsevol reacció abans del descans (39-33).

Els estats d'ànim es van intercanviar a l'inici del tercer quart. El talent ofensiu de Luca Vildoza va empènyer el Baskonia a aprofitar la distracció de l'equip blaugrana amb els àrbitres per capgirar el resultat (43-47). El Barça, que va tenir problemes per controlar el rebot i que tan sols va poder anotar 12 punts en 10 minuts, va perdre durant una bona estona la iniciativa en el ritme (51-51).

L'escenari es va complicar molt per al Barça, que perdia per quatre punts de diferència a set minuts del final (54-58). A més, Nikola Mirotic va cometre la seva cinquena falta personal. L'aler pivot, que va fallar 9 dels 13 tirs que va intentar, no va poder disputar els últims cinc minuts de la final. L'equip blaugrana va arribar a l'últim minut perdent per tres punts, però tres tirs lliures de Pierre Oriola van empatar el marcador a 10,1 segons del final. Vildoza va aconseguir anotar a 3,4 segons (67-69) mentre que Cory Higgins va fallar el triple del conjunt català.

651x366 Svetislav Pesic, entrenador del Barça / ACB PHOTO Svetislav Pesic, entrenador del Barça / ACB PHOTO

Un únic precedent a partit únic

El Barça i el Baskonia es van jugar el títol de la Lliga Endesa a partit únic per primera vegada des del 1983, quan l'equip blaugrana es va imposar al Reial Madrid en un enfrontament disputat a Oviedo. La competició s'havia de decidir amb un format clàssic de Lliga, però els dos aspirants van acabar la temporada empatats a 25 victòries. El conjunt català només va perdre a la pista de l'etern rival (91-85), que en tenia prou amb un empat al Palau Blaugrana per assegurar-se el trofeu. Un palmeig de Santillana a tres segons del final va evitar un desenllaç normal (82-80) i va obligar els organitzadors a programar un partit de desempat.