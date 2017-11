La cruïlla dels Memphis Grizzlies de Marc Gasol

Hores després que Marc Gasol critiqués David Fizdale per deixar-lo sense jugar, els Memphis Grizzlies van anunciar la destitució de l'entrenador. La decisió ha provocat que el jugador català sigui acusat de 'coach killer' i que jugadors com LeBron James o Dwayne Wade, que van coincidir amb el tècnic a Miami, demanin explicacions. El pivot nega qualsevol incidència. "Em va sorprendre, jo no vaig demanar que l'acomiadessin", es va defensar.

540x306 David Fizdale / EFE David Fizdale / EFE

"És obvi que la relació entre Marc Gasol i David Fizdale va jugar un paper important en l'acomiadament, però no és just dir que ha sigut el Marc el que l'ha fet fora. Hi havia dinàmiques més grans que la seva relació. Simplement no ens ha anat bé després d'un bon inici i no teníem indicis que la cosa anés a canviar màgicament a curt termini", va explicar Chris Wallace, 'general manager' de la franquícia. Les vuit derrotes consecutives es van convertir en una llosa massa gran.

Tot i la bona relació de Marc Gasol amb Robert Pera, el propietari de la franquícia, els rumors sobre un possible traspàs del català han crescut en les últimes hores. "Marc és un dels líders de l'equip. Necessitem que jugui el seu millor bàsquet. Necessitem que Marc Gasol sigui Marc Gasol", va opinar J. B. Bickerstaff, l'entrenador interí que es farà càrrec de l'equip.

Els Grizzlies es gastaran aquesta temporada 112,3 milions de dòlars (uns 94,7 milions d'euros) en salaris. Marc Gasol, que va signar un contracte fins al 2020, és el tercer jugador millor pagat d'una franquícia en decadència que aquest estiu va deixar escapar Zach Randolph, Tony Allen i Vince Carter. El català té aparaulats 72 milions i mig de dòlars fins al 2020.

540x306 J. B. Bickerstaff, entrenador interí dels Grizzlies / NBA J. B. Bickerstaff, entrenador interí dels Grizzlies / NBA

Els problemes dels Grizzlies, una franquícia amb pèrdues econòmiques, no són només sobre el parquet sinó que també afecten els despatxos. Dos propietaris minoritaris estudien iniciar un procés per intentar comprar la franquícia. Steven Kaplan i Daniel Straus tenen l'opció de fer una oferta per aconseguir el control dels Grizzlies a canvi de 377 milions de dòlars (uns 318 milions d'euros) .

Pendent del Bàsquet Girona

Mentre assisteix als canvis dels Memphis Grizzlies, Marc Gasol segueix ben de prop l'actualitat del Bàsquet Girona, un club a través del qual el pivot internacional li vol tornar al bàsquet i a la ciutat de Girona tota la felicitat que li han proporcionat. El jugador va començar a invertir en una escola amb sis equips i ara s'ha convertit en un club amb equip sènior, que competeix a la Lliga EBA. El català, que intenta seguir els partits en directe, està en contacte permanent a través del WhatsApp i l'Skype amb Àlex Formento i la resta de persones del club.