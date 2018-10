El debutant ruboritza el Barça Lassa

L’Herbalife Gran Canària, que s’estrenava com a local a l’Eurolliga, va ruboritzar el Barça Lassa (87-86). Clevin Hannah va anotar dos tirs lliures a 3,6 segons del final i Kevin Pangos va fallar el tir decisiu d’un equip visitant que no va saber tancar el partit. El conjunt blaugrana, que demà rep el Bayern Munic, no va poder evitar la segona derrota en dos partits a la màxima competició europea.

El bon partit de Kyle Kuric, que va anotar 24 punts amb 4/6 en triples, es va quedar sense premi al Gran Canaria Arena, on l’Herbalife Gran Canària va protagonitzar una remuntada de 10 punts. L’equip blaugrana va perdre 13 pilotes en un partit en què va oferir un rendiment molt irregular. "Hem tingut opcions de tancar el partit, però no ho hem fet. No hem tingut un bon dia en defensa", va analitzar Svetislav Pesic.

L’equip local va reaccionar molt bé a la primera accelerada del Barça Lassa, que va aprofitar uns minuts d’inspiració de Kevin Pangos per apuntar-se un contundent parcial d’1-14 (9-19). El conjunt blaugrana va sumar 26 punts en els primers 10 minuts. La resposta de l’Herbalife Gran Canària, que va saber carregar de faltes els jugadors interiors del rival, li va permetre arribar al descans amb el marcador empatat (44-44). “Hem començat bé, amb una bona defensa, però després hem començat a fer faltes i ells han pogut llançar 17 tirs lliures en la primera part”, va analitzar Pesic.

El Barça Lassa va tenir el partit encarrilat diverses vegades durant la segona meitat, però no va saber tancar-lo i l’equip local va aprofitar el regal per arribar als últims segons amb el marcador ajustat. Les errades de concentració van penalitzar un conjunt blaugrana que va malbaratar una bona oportunitat per sumar el seu primer triomf a la competició. Chris Singleton, que va fallar un tir lliure i va cometre una falta personal a 3,6 segons del final, no va estar encertat i el seu equip ho va pagar amb una derrota cruel.

“Ha sigut un gran partit en què hem fet un gran esforç per controlar les emocions a casa contra un equip que defensa molt bé”, va opinar Salva Maldonado, l’entrenador de l’Herbalife Gran Canària. “Hem jugat amb molta intensitat”, va afegir Chris Evans, que va ser el millor dels locals.

Mathias, cinc o sis setmanes fora

El Divina Seguros Joventut va informar ahir que Dakota Mathias té un esquinç al turmell esquerre de grau II-III i que serà baixa per a un període de temps que oscil·larà entre 5 i 6 setmanes. L’escorta va patir la lesió diumenge passat durant el partit contra el Real Madrid. El Montakit Fuenlabrada, per la seva banda, va destituir el català Agustí Julbe com a entrenador.