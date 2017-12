La depressió s’instal·la al Palau Blaugrana

La depressió s’ha instal·lat al Palau Blaugrana, on el Barça Lassa va perdre ahir contra l’Unicaja (83-90). L’equip de Sito Alonso no aixeca el vol i ja acumula cinc derrotes consecutives. Els aficionats, que van acomiadar el conjunt amb xiulets i mocadors, no entenen res. Després d’una temporada nefasta, les coses han empitjorat.

“El partit és molt diferent dels dos anteriors, tot i que la derrota no ens serveix per a res. L’equip ha compartit millor la pilota, però el rival ha jugat millor que nosaltres en els últims minuts”, va analitzar Sito Alonso. L’entrenador va descartar Phil Pressey, que va veure la derrota des de la llotja, i va recuperar Sasha Vezenkov, que estava inèdit des del 29 d’octubre. El tècnic el va utilitzar d’aler. “Hem recuperat les sensacions, però el més important és retrobar-nos amb la victòria”, va explicar.

L’Unicaja va saber erosionar l’autoestima del Barça Lassa fins que l’equip local va ser devorat pels nervis. El conjunt culer, que va fallar 8 dels 17 tirs lliures que va intentar, es va enfonsar en una recta final molt decebedora. Nemanja Nedovic va anotar 26 punts i va fer anar de corcoll la defensa del rival.

La primera meitat del partit va estar dominada pels atacs dels dos equips, que van guanyar la iniciativa a les defenses. Sito Alonso va detectar la superioritat de Rakim Sanders sobre els seus defensors i va allargar la seva presència sobre el parquet. L’aler tan sols va descansar 2:26 minuts en els primers dos quarts. La tàctica li va servir per obrir una escletxa de sis punts en el marcador, però va acabar amb el jugador lesionat i sense poder disputar el tram clau de l’enfrontament. L’Unicaja es va aferrar a la línia de tirs lliures per sumar punts en els moments de debilitat i arribar al descans amb el marcador més ajustat del que haurien desitjat els locals (45-44).

La segona meitat va ser de domini visitant. A poc a poc, Joan Plaza va imposar el seu pla de partit. Quan va veure que tenia opcions de perdre’l, el Barça Lassa es va enfonsar anímicament i va ser incapaç de competir durant una recta final molt decebedora per als seguidors locals.

Els grups d’animació, de groc

Els grups d’animació del Barça van intentar tenyir el Palau Blaugrana de groc per demanar l’alliberament dels presos, desnormalitzar la situació i criticar l’adopció de mesures repressives, però l’acció no va ser majoritària. La idea va néixer d’una proposta dels Dracs 1991, però Sang Culé i la Penya Meritxell s’hi van sumar. El partit també va servir per promocionar el projecte One Team.