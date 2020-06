"Continuarem creient en el projecte de l'Eurolliga": deu clubs responen a l'amenaça del Panathinaikòs

260x366 Comunicat dels seu clubs / EUROLEAGUE Comunicat dels seu clubs / EUROLEAGUE

Els deu clubs de l'Eurolliga amb llicència, entre els quals es troba el Barça, han respost a l'amenaça de Dimitris Giannakopoulos, propietari del Panathinaikòs, amb un missatge d'unitat, de fortalesa i de confiança en el projecte. "Els deu clubs, sense excepció, hem cregut en el projecte col·lectiu de l'Eurolliga i hi continuarem creient", diuen l'Anadolu Efes, l'AX Armani Exchange de Milà, el CSKA de Moscou, el Barça, el Fenerbahce Beko, el Kirolbet Baskonia, el Maccabi Fox Tel Aviv, l'Olympiacos, el Reial Madrid i el Zalgiris Kaunas. "L'evolució positiva de l'Eurolliga en els últims 20 anys i, especialment, en l'última dècada, ha reforçat la creença i la determinació del grup per continuar construint el seu èxit i per dur el bàsquet europeu al següent nivell. Aquest creixement ha sigut excel·lent pel que fa al seguiment de l'Eurolliga, però també pel que fa a l'economia que l'envolta. Això ha atret a l'ecosistema d'Eurolliga nombrosos socis comercials, que veuen la propietat com l'eina perfecta per impulsar el creixement addicional de les seves organitzacions", asseguren.

Els clubs recorden els estàndards d'integritat que segueixen des de l'any 2000, entre els quals s'inclouen els "aspectes financers, regulatoris, de transparència, disciplinaris i d'arbitratge". "Aquests estàndards de govern només es poden comparar amb els de les millors organitzacions esportives del món", afirmen. Els deu clubs expressen el seu desig que el Panathinaikòs continuï formant part de l'organització. "Tot i això, no es toleraran les repetides difamacions greus i infundades fetes pel senyor Giannakopoulos. Els clubs prendran les mesures que considerin necessàries per protegir la reputació i integritat de les seves propietats col·lectives i individuals i per garantir que el club compleixi plenament amb totes les obligacions a què s'ha compromès com a membre del grup", finalitza la nota.