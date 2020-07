La doble lluita d’una NBA més combativa que mai

La recta final de la NBA més atípica arrenca amb la disputa de dos partits. La proposta elegida finalment va seleccionar els 22 millors equips de la competició i els va concentrar fa alguns dies a les instal·lacions ESPN Wide World of Sports de Disney, a Orlando, on s’ha generat una bombolla sanitària que ha costat uns 150 milions de dòlars. Un total de 16 dels 22 equips que disputaran aquest tram final de la temporada són els que ocupaven llocs de play-off abans de l’aturada per culpa del coronavirus i s’hi han sumat sis conjunts més, els que tenien opcions reals de lluitar per classificar-s'hi. Cada franquícia disputarà vuit partits abans dels play-off.

La temporada 2019-20 serà recordada per dos motius. El primer serà l’asterisc que sempre acompanyarà l’equip guanyador i que recordarà que el coronavirus va modificar les dates i el sistema de joc d’una campanya atípica com cap altra. El segon motiu és la gran implicació social, tant dels jugadors com de la NBA, que s’ha mullat per fer bandera de la lluita contra el racisme. “No és un moviment, ser negre no és un moviment, sinó que és una forma de vida. És el camí que segueixes en la teva vida. Quan et lleves i ets negre saps que, per cada pas que qualsevol altre faci tu, n’has de fer cinc més. Saps que has de recórrer deu iardes més per arribar a la línia d’arribada”, assegurava LeBron James. Els jugadors de la NBA van poder escollir entre 29 consignes contra el racisme per lluir a la samarretes, i la pista de joc hi ha sobreimpressionat el lema Black Lives Matter. “Tot això ens fa més forts, ens dona més poder, ens fa únics i ens uneix. No m’agrada la paraula moviment perquè, desafortunadament, als Estats Units i a la societat no hi ha hagut un moviment per nosaltres”, recordava l’estrella d’uns Lakers que aspiren a l’anell de campions. Els Bucks i els Clippers són les altres franquícies amb més opcions d’èxit en un campionat que es pot allargar fins al 13 d’octubre.

L'assassinat de George Floyd va empènyer els esportistes a posicionar-se. “Volem que els policies que van cometre un crim siguin arrestats. Nosaltres, com a jugadors de la NBA, volem que tothom sàpiga que ho sentim i que volem justícia. Es tracta d'això. El que és correcte és correcte i el que està malament està malament. I la situació és dolenta, segons el meu punt de vista, i també el de molta gent no només aquí, perquè m'hi jugo alguna cosa que passa el mateix a tot el món”, resumia James, tota una icona social. Els jugadors estan consensuant la manera de comportar-se durant la interpretació de l’himne dels Estats Units, que precedeix tots els partits.

Marc Gasol i Ricky Rubio, preparats

Els Toronto Raptors de Marc Gasol i els Phoenix Suns de Ricky Rubio seran dos dels equips implicats en la fase final. Els vigents campions, que ocupen la segona posició a la Conferència Est, volen repetir èxit mentre que la franquícia d’Arizona ho té més difícil per acabar entre els vuit millors de la Conferència Oest. “Anirem partit a partit. Sabem que les nostres possibilitats d’arribar als play-off són molt baixes, però si som aquí tenim opcions”, assegura el base, que és un dels jugadors que ha patit el coronavirus en primera persona: “Em trobo millor. El primer partit en molt de temps va ser dur, però la cosa més important era mantenir-me sa i veure el meu estat de forma”.

Si l’experiència de Disney World funciona, la NBA no descarta repetir la fórmula la temporada que ve. “No comparteixo el pensament del president Donald Trump, que creu que tot desapareixerà en dues setmanes. No sé què passarà, però si les coses continuen com ara podria ser que la temporada que ve haguéssim de mantenir aquesta bombolla per continuar jugant”, reconeixia Michele Roberts, presidenta de l’Associació de Jugadors (NBPA). L’inici de la temporada 2020-21 s'ha posposat fins al desembre.