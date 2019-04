Aleix Font, Neno Dimitrijevic i Arturs Zagars s'inscriuen al 'draft' de la NBA

Aleix Font s'ha inscrit al 'draft' de la NBA. L'escorta català de 21 anys, que s'entrena amb el primer equip del Barça Lassa, però juga habitualment amb el filial a la LEB Or, té fins al 10 de juny per prendre una decisió definitiva. La llista de jugadors europeus també inclou Nenad Dimitrijevic (Divina Seguros Joventut), Arturs Zagars (CB Prat) o Leo Cizmi (CB Girona).

El debut d’Aleix Font a la Lliga Endesa va disparar les expectatives dels aficionats, però encara queda el tram més difícil del camí per recórrer. El jove es va fer notar anotant set punts en poc més de sis minuts contra el Baxi Manresa. "Debutar era el meu somni. Ja ho vaig dir durant la pretemporada, quan vaig jugar els primers partits oficials. Debutar a l’ACB era un dels meus objectius i estic molt content", reconeix l’escorta, que compagina la seva carrera com a jugador amb els estudis de medicina. "Pesic em va dir que estigués preparat. Quan em va cridar, va ser instantani i se’m va disparar l’adrenalina. Tots els companys em van felicitar, estaven molt contents. Ens entrenem junts cada dia, i que em donessin l’oportunitat els va fer molt feliços a tots. Estic molt agraït per la reacció que va tenir tothom. El públic va cridar el meu nom i això és brutal", rememora.

651x366 Neno Dimitrijevic / D. GRAU / ACB PHOTO Neno Dimitrijevic / D. GRAU / ACB PHOTO

"Va jugar un partit molt sòlid. És important per a la seva motivació. És el líder del segon equip, que juga en una lliga molt competitiva. Ha d’aprendre la responsabilitat en el joc. S’entrena amb el primer equip i estem molt contents de la seva evolució. És un jugador que ha de millorar físicament i en defensa. La paciència del jugador és important, però ell és un bon noi, molt intel·ligent", opina Svetislav Pesic, que compta amb 13 jugadors professionals al 'roster' del primer equip.

Després de començar a jugar a bàsquet al premini del JAC Sants (2007-08) i d’una estada a Irlanda de dos anys per motius familiars (2008-10), Font va tornar a Barcelona per disputar el primer any d’infantil al JAC (2010-11). L’estiu del 2011 va arribar a l’infantil A del Barça. Posteriorment, l’escorta va completar les etapes de cadet (2012-14) i júnior (2014-16), i actualment disputa la tercera temporada com a jugador del Barça Lassa B. El català ha coincidit al primer equip amb Òscar Orellana. L’entrenador ajudant va ser el primer tècnic de l’escorta al club blaugrana, on tots dos es van proclamar l’any 2012 campions de la Minicopa. Des d’aleshores Font ha tingut Àlex Terés, Marc Calderón, Joan Braulio, Alfred Julbe i Diego Ocampo com a preparadors al planter culer. El Monbus Obradoiro va demanar incloure la seva cessió en el traspàs d’Artem Pustovyi, però el Barça va preferir retenir-lo a Barcelona.