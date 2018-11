Embranzida abans d'una setmana amb tres exàmens

Abans d’encetar una setmana que servirà per comparar el nivell actual del Barça Lassa amb el del Panathinaikòs, l’AX Armani Exchange Olimpia de Milà i el Reial Madrid, l’equip blaugrana es va desfer del Movistar Estudiantes (84-101) sense despentinar-se. El conjunt culer va oblidar les cinc derrotes en els últims sis partits a la pista del rival madrileny i va mantenir el seu ritme de creuer.

Svetislav Pesic va donar descans a Kyle Kuric i el Barça Lassa no ho va notar. “Estem gaudint i estem guanyant. L’equip està molt unit i això es trasllada a la pista. Hem defensat molt bé des del primer minut”, va analitzar Thomas Heurtel. Tot i la victòria, el conjunt blaugrana va perdre el lideratge de la Lliga Endesa per la diferència de punts. El conjunt culer va repartir 24 assistències, una circumstància que li va permetre acabar el partit amb un 71% d’encert en tirs de dos i un 55% en triples. Heurtel (17 punts i 9 assistències), Ante Tomic (18 punts) i Pau Ribas (6 punts i 6 assistències) van ser alguns dels jugadors més destacats.

Enfrontament decidit al descans

Tot i tenir la baixa de Greg Sutton, el Movistar Estudiantes va competir bé durant uns primers minuts en què Josep Maria Berrocal va apostar per l’ small ball i va generar bons avantatges en les situacions de bloqueig directe. Mentre buscava temps per desxifrar tàcticament el partit, el joc del Barça Lassa va accentuar l’aportació de Chris Singleton. Quan va trobar solucions per contrarestar l’aposta local, l’equip blaugrana es va apuntar un parcial d’1-12 que va obrir una escletxa de deu punts en el marcador (19-29).

La segona accelerada del Barça Lassa va descol·locar un Movistar Estudiantes que s’ha encomanat a Alessandro Gentile. L’aposta per l’italià, que a l’estiu es va quedar a les portes de jugar amb els Houston Rockets a la NBA, és arriscada, ja que el jugador sembla més preocupat d’utilitzar l’equip madrileny com a plataforma per fer bones estadístiques i buscar-se un nou contracte que no pas d’ajudar-lo a sortir de la zona baixa de la classificació. El jo abans que el nosaltres mai porta res de bo. La diferència visitant va créixer fins als 21 punts al descans (30-51). “Ells ens han encomanat el seu ritme lent, però quan hem augmentat el nivell defensiu hem pogut assegurar el rebot i començar a córrer per imposar el nostre ritme”, va explicar Pau Ribas, que va reaparèixer oferint un partit deliciós.

El Barça Lassa va saber moure bé la pilota per optimitzar els espais en atac i trobar bones situacions de llançament per als seus jugadors. L’equip blaugrana es va saber generar una allau de punts fàcils. La diferència va arribar a ser de 25 punts (32-57). Berrocal va intentar rescatar el Movistar Estudiantes amb una defensa zonal. L’argúcia tàctica va servir per frenar la caiguda lliure dels locals al WiZink Center, però no va funcionar amb prou continuïtat per discutir el triomf al conjunt català.

A Pesic no li va agradar la desconnexió del Barça Lassa durant una segona meitat en què va veure massa clara la victòria. “A la segona meitat ens hem conformat amb el resultat i hem perdut la concentració, però després hem millorat”, va opinar l’entrenador serbi. “Hem remuntat una mica el marcador a la segona meitat. Hem cregut en la victòria, però no tot el que era necessari”, va reconèixer Berrocal mentre alguns aficionats del Movistar Estudiantes cridaven contra la directiva del club madrileny.

Debut amb triomf de Perasovic

Velimir Perasovic es va estrenar amb victòria a la banqueta del Kirolbet Baskonia, on divendres va substituir de manera inesperada el català Pedro Martínez. L’equip basc es va imposar a l’Herbalife Gran Canària (91-76). El canvi de tècnic de Vitòria no ha estat l’únic del cap de setmana, ja que el Maccabi Fox Tel Aviv va anunciar ahir que Ioannis Sfairopoulos ocuparà el lloc de Neven Spahija a la banqueta del conjunt israelí.