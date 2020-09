Ferran Bassas: "Sempre he seguit el que feia la Penya i quan em retiri ho seguiré fent"

La Lliga Endesa es posa en marxa aquest dissabte amb un partit entre el Joventut de Badalona i l'Unicaja (18 hores, Movistar+ Deportes 1). Una de les novetats que presenta la Penya és la presència de Ferran Bassas, un base format al seu planter que torna al club en un gran moment de maduresa.

Com t'has trobat en aquests primers dies?

Com en totes les pretemporades sempre costa una mica. Els entrenaments són durs i l'equip és nou, així que es necessita un període d'adaptació, però tothom s'està esforçant molt en posar-me les coses fàcils. Crec que estem preparats per començar la competició. Tenim ganes de fer les coses bé contra un Unicaja que té una gran plantilla, amb jugadors complets a totes les posicions i un bon tir de tres punts.

Per què vas decidir tornar a la Penya?

És una gran oportunitat que m'arriba en un bon moment de maduració. Coincideix que la Penya està en un moment bo, de pujada, i crec que el seu creixement es pot complementar amb el meu. La il·lusió que s'ha generat entre els aficionats és molt positiva, tot i que també comporta una mica de pressió. La Penya ha de ser molt competitiva i intentar lluitar per tots els partits. El nostre objectiu serà esforçar-nos per estar com més amunt millor.

De tu s'espera que aportis coses a la pista, però també que ajudis els més joves.

Soc un rookie en aquest aspecte. L'equip és molt jove i no fa tant que jo també ho era. Per a mi és una situació nova. Crec que ens podem ajudar mútuament, ja que ells també em faran créixer amb la seva competitivitat i energia. Pot ser bo per a les dues parts.

651x366 Ferran Bassas durant la seva presentació / DAVID GRAU / PENYA Ferran Bassas durant la seva presentació / DAVID GRAU / PENYA

La Penya porta anys jugant amb un estil, però aquesta temporada hi ha jugadors nous.

L'estil de joc està molt clar. El Joventut és un equip jove que juga amb energia i ganes, i això es trasllada a la pista amb una bona defensa i molts contraatacs. A més, té jugadors amb experiència en el cinc contra cinc i això li serveix per guanyar estabilitat. Hem de córrer molt, però també hem de saber mantenir la calma.

De moment començareu sense públic...

Sí, estem preocupats. Més que per la part esportiva per la situació que es viu a tot el món. Tenim ganes de poder anar recuperant la normalitat a poc a poc i que això serveixi perquè els nostres aficionats puguin estar al nostre costat.

Quins records tens dels teus primers anys al club?

Molts. Em venen al cap els entrenaments a les pistes laterals del Palau Olímpic quan tot just tenia nou o deu anys. Són molts anys entrenant amb companys que es van convertir en amics. De petit jo treia el cap a la pista central per veure com s'exercitava el primer equip i ara faig el mateix amb les pistes laterals. És molt maco veure la il·lusió dels nois joves, que d'aquí uns anys estaran on joc estic ara.

¿Has seguit l'actualitat del club quan estaves fora de Badalona?

Sí, sempre n'he estat molt pendent i he seguit tot el que feia la Penya. Tinc molt bona relació amb Albert Ventura, amb qui he parlat a diari durant tots aquests anys. Durant el moment delicat en què tothom va patir pel seu futur, jo també vaig tenir nervis per veure l'equip tan avall. Sempre he seguit el que feia la Penya i quan em retiri ho seguiré fent.

Carles Duran va ser clau per rescatar el projecte.

Sí, la meva relació amb ell és molt bona. Vam coincidir a l'equip cadet i, després, durant tres anys al Prat. Ha sigut un entrenador molt important en la meva carrera. Ens tenim molta confiança l'un a l'altre. Sempre està pendent de què puc aportar, de quina opinió tinc de les coses, i això m'agrada.

La teva última temporada va ser majúscula. Què vas trobar a Burgos?

Joan Peñarroya em va donar molta responsabilitat. Em va donar la pilota i molta llibertat per decidir coses sobre el parquet. El grup que vam tenir era molt bo i vam fer molta pinya.

