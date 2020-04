Georgina Bahí: "No tinc por, però sí inquietud"

260x366 Georgina Bahí, exercitant-se a casa / ARA Georgina Bahí, exercitant-se a casa / ARA

Aquest cap de setmana s'havia de disputar l'última jornada de la Lliga Femenina Endesa, una competició que de moment continua suspesa. Georgina Bahí, pivot del Cadí La Seu, resumeix la incredulitat amb la qual les jugadores de bàsquet estan vivint la situació actual.

Com està portant aquests dies?

Com tothom, passant el temps a casa fent coses noves i buscant una rutina estructurada perquè el confinament sigui una mica més fàcil. Faig puzles, llegeixo i estic fent un curs d'anglès. També hi ha temps per reflexionar sobre el perquè de tot plegat. El preparador físic del Cadí La Seu ens va passant pautes setmanals, però no totes les jugadores tenim el mateix material ni el mateix espai a casa. Intento mantenir-me en forma.

Perquè creu que la competició es reprendrà o perquè és el deure de qualsevol esportista d'elit?

La segona opció. Crec que seria una bogeria reenganxar-se a la Lliga, ja que, en el millor dels casos, portaríem quatre setmanes aturades i totes necessitaríem una pretemporada per competir a un nivell acceptable. Les jugadors estrangeres van marxar als seus països i amb els problemes de mobilitat que hi ha algunes potser ni podrien tornar.

La Lliga Femenina Endesa és molt curta.

Sí, la majoria dels contractes de les jugadores ja s'han acabat. I no només de les esportistes, sinó també dels pisos on viuen durant la temporada. Aquest cap de setmana hauríem de disputar l'última jornada i molts dels equips ja tancarien la temporada. Després ja només quedarien els play-offs per a alguns conjunts. En el moment de l'aturada nosaltres ocupàvem la sisena posició i ens quedava un calendari difícil.

La temporada havia anat molt bé.

Sí, ha sigut una temporada històrica tan per al club com per a la ciutat. Estem orgulloses del nostre paper a l'Eurocup. La feina ben feta ha tingut resultats, tot i que sabíem que repetir el paper de la temporada anterior era excepcional. Les jugadores noves s'han sentit molt identificades amb el projecte i el cos tècnic ha fet una bona feina per integrar-les i treure el màxim suc possible de la plantilla. Competir a Europa ens va fer una mica irregulars, però quan vam tenir setmanes netes i vam poder dedicar la setmana a entrenar la feina es va notar.

Una de les seves companyes, Sydney Wiese, va donar positiu per coronavirus.

Sí, el mateix dia en què ho va saber ens ho va comunicar, però ara es troba bé. Es tracta d'anar passant els dies. Mantenim el grup de WhatsApp de l'equip, però no tenim gaires anècdotes per explicar. Estem al dia de les novetats, pendents del que decideixin fer amb la competició.

Està en perill la competició?

La situació et fa reflexionar, això és inevitable. Fins que aquesta temporada no s'acabi no sabrem com començarem la següent. Els patrocinadors tenen una gran importància en l'esport femení i ara costarà més que arribin els diners. No tinc por, però sí inquietud de saber si tots els equips podran continuar.

Pot una esportista abstreure's del moment que vivim?

La situació espanta. Tot i la feina brutal que està fent la gent de la sanitat, hi ha molts morts. Crec que és una conseqüència que alguna cosa estem fent malament al món. La Terra ens va enviant avisos. Ens estem carregant el medi ambient. La situació és dura i ara mateix costa veure el final.