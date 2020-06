L'Alqueria del Bàsquet, un oasi per protegir la fase final de la Lliga Endesa

260x366 Mari Ángeles Vidal / VALÈNCIA BASKET Mari Ángeles Vidal / VALÈNCIA BASKET

Després del futbol, arriba el torn del bàsquet. La Lliga Endesa es reprendrà dimecres a València, on es disputarà una innovadora fase final en què hi participaran els 12 millors equips de la competició. Una de les peces clau del projecte és l'Alqueria del Bàsquet, un espai de 15.000 metres quadrats que va requerir una inversió de 18 milions d'euros. "La proposta de València que va seduir l'ACB va respondre als barems sanitari, hostaler i de transport amb un pla integral molt treballat. No només van complir amb els requisits que es demanaven, sinó que vam incrementar-los. Les expedicions dels equips no necessitaran sortir de l'entorn de seguretat que hem creat, ja que oferim dins del recinte tots els serveis mèdics que poden necessitar en una concentració de tres setmanes, des d'un servei de ressonàncies i ecografies fins a consultes de dermatòlegs, odontòlegs o oculistes. Hem construït un hospital de campanya que compleix amb tots els requisits sanitaris. El seu servei és de 24 hores. A més, disposen d'un servei de farmàcia", assegura a l'ARA Mari Ángeles Vidal, coordinadora de l'Alqueria del Bàsquet.

"La gent del món del bàsquet ja coneix l'Alqueria del Bàsquet, però aquesta fase final ens pot servir de carta de presentació per a la resta de la societat. Les instal·lacions compten amb quatre pistes homologades per l'ACB i tres més que no ho són perquè no tenen les cistelles oficials, però que serveixen per entrenar. Com que no necessitem totes les pistes de les quals disposem, algunes les hem transformat per habilitar els diferents serveis mèdics que necessitàvem", diu Vidal. Una de les seves grans obsessions és que els circuits de circulació dels equips participants funcionin bé quan comenci la competició. "Ens hem adaptat a totes les exigències tant de l'ACB com dels diferents especialistes mèdics i de prevenció de riscos, però hem de ser molt estrictes en ordenar la circulació interna", recorda.

"L'Alqueria és un regal que el nostre president i mecenes, Juan Roig, li va fer al món del bàsquet i a la ciutat de València. Primer es va crear com una seu per a l'escola de bàsquet i el planter del València Bàsquet, però l'ambició va créixer i s'ha convertit en molt més que això. És una oportunitat per desenvolupar projectes d'investigació i un lloc de referència per a l'entrenament de molts equips, així com una seu per a moltes activitats de formació", resumeix Vidal, que ja planifica els diferents esdeveniments que l'Alqueria acollirà quan el 30 de juny finalitzi la fase final de la Lliga Endesa.

Klemen Prepelic, jugador del Joventut de Badalona / M. POZO / ACB PHOTO

El València Bàsquet va afegir diferents propostes alternatives per millorar la comoditat dels esportistes sense posar en risc la seva salut. "Hem treballat perquè els jugadors també tinguin els seus espais de desconnexió i no estiguin tres setmanes tancats en una habitació d'hotel. Els jugadors tenen els seus espais d'esbarjo, zones obertes a l'aire lliure per relaxar-se. A més, vam ofertar una proposta de suport psicològic que és fruit d'una col·laboració público-privada", avança Vidal, que posa l'accent en els diferents espais secundaris que acompanyen la proposta, com dos camps de futbol d'ús exclusiu per als equips participants, un equipament esportiu amb gimnàs i piscina i l'Oceanogràfic.