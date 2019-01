La fiabilitat del CSKA, massa lluny

Tot i no arribar al Palau Blaugrana en el seu millor moment i tenir la baixa de Cory Higgins, el CSKA de Moscou va superar el Barça Lassa amb una gran eficàcia en la recta final, quan les garrofes estaven en joc. Un parcial de 9-17 va acabar amb les esperances d’un equip blaugrana que va competir molt bé durant 35 minuts però que encara no té la mateixa fiabilitat que el rival rus. Nando de Colo (25 punts amb 7/10 en triples) va ser el botxí d’un conjunt culer que va acumular la seva segona derrota consecutiva a l’Eurolliga.

Tres equips de l’Eurolliga van un pas per davant de la resta. No tant pel que fa a la classificació, que també, sinó per la solidesa del seu joc. Es tracta del Fenerbahçe, el Reial Madrid i el CSKA de Moscou. Els tres projectes fa temps que treballen amb els mateixos entrenadors i mantenen el gruix dels seus jugadors. Això els dona un avantatge competitiu respecte als seus rivals, que no tenen la mateixa continuïtat. El Barça Lassa ha millorat molt la seva regularitat des de l’arribada de Svetislav Pesic, però encara està lluny de la solvència dels grans favorits al títol.

Determinació del conjunt rus

El CSKA va fer un partit de molta determinació al Palau Blaugrana, on Svetislav Pesic i Dimitrios Itoudis van mantenir una batalla tàctica apassionant. La victòria va ser per a l’equip de l’entrenador grec, però els dos tècnics van marxar a casa amb la satisfacció d’haver ajudat a millorar les prestacions dels seus jugadors. El duel de les banquetes va ser una delícia.

La primera meitat del partit d’ahir va ser molt igualada. El Barça Lassa va accentuar el seu joc interior per intentar castigar un dels pocs punts febles del rival; la manca de centímetres dels seus pivots. Kevin Seraphin va completar amb encert bones situacions d’avantatge a prop de cistella. El CSKA de Moscou, per la seva banda, va confiar en la punteria de Nando de Colo, que va anotar quatre dels sis triples que va intentar durant els primers 20 minuts. Els 14 punts del francès van treure l’equip rus de moltes situacions delicades i li van permetre arribar al descans amb 44 punts anotats (41-44).

Mentre el partit es va jugar cinc contra cinc, el CSKA va tenir la paella pel mànec. La tàctica del Barça Lassa va ser, doncs, intentar accelerar el ritme. Animat per un Palau Blaugrana que va fer patxoca, l’equip català va exhibir-se durant la posada en escena del tercer quart. L’estratègia, que va anar acompanyada d’un enduriment defensiu i que va comptar amb la permissivitat arbitral, li va servir per construir-se una diferència de nou punts (59-50).

Canvis tàctics

En atac, Itoudis va allunyar els seus jugadors interiors de la cistella i això va descol·locar els pivots del Barça Lassa, que van patir per seguir els moviments de fora a dins dels seus rivals. La tàctica va tornar a provocar un canvi de guió al Palau Blaugrana. El partit va arribar empatat als últims 5 minuts (67-67). En aquest punt el CSKA de Moscou va exhibir més fiabilitat i va assegurar-se la victòria amb un parcial decisiu de 2-10 (69-77). Els últims minuts de Sergio Rodríguez van ser d’una superioritat aclaparadora. El base va acabar amb 10 punts i 7 assistències, unes xifres que no reflecteixen la seva incidència en el joc.

Després de competir durant molta estona a bon nivell, el Barça Lassa es va quedar sense arguments en una nit en què el Palau Blaugrana va fer la creu a Chris Singleton. Els últims atacs de l’equip català no van tenir la fiabilitat d’un rival que va marxar de Barcelona reconciliat amb una versió creïble del seu joc.