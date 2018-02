Jaume Comas, entrenador interí del Barça Lassa B de bàsquet

Jaume Comas serà l'entrenador del Barça Lassa B de manera interina. L'exjugador comptarà amb Carles Flores com a ajudant.

Després de la destitució de Sito Alonso, el cos tècnic del primer equip estarà format per Alfred Julbe, Òscar Orellana i Lubos Barton. Óscar Lata, fins ara entrenador ajudant, ha resolt la seva vinculació amb el club blaugrana.

Alfred Julbe i Joan Carles Navarro / FC BARCELONA

Julbe ha dirigit aquest dimarts la seva primera sessió. "El canvi s’ha d’encaixar positivament. Mai agrada a cap jugador i equip els canvis a mitja temporada, però s’ha decidit això. S’havia de fer quelcom per canviar la situació i ara hem d’estar més units que mai perquè encara queden reptes per endavant, s’ha d’intentar lluitar per tot. En una setmana tenim la Copa del Rei", ha analitzat Joan Carles Navarro.