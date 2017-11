El fill de l'heroi de la Recopa d'Europa del 86 visita el Palau Blaugrana

El 4 de novembre de 1985 el primer exemplar de la revista 'Gigantes del Basket' va arribar als quioscos. La imatge de portada reunia Fernando Martín, icona del Reial Madrid, amb Greg Wiltjer, un jugador del Barça sovint oblidat per molts aficionats. El pivot canadenc, que ben aviat es va enamorar del pernil, va assegurar bons números amb la samarreta blaugrana (14,4 punts i 10,4 rebots), però no va poder acabar la temporada ja que el club el va substituir per un Steve Trumbo amb problemes per aconseguir la nacionalització. “No em va entusiasmar la decisió, però vaig ser professional. A la vida a vegades passen coses sobre les que no tens control i aquesta va ser una”, va assegurar en declaracions a Javier Ortiz, un periodista especialitzat a localitzar estrelles d’altres èpoques.

Wiltjer va continuar disputant la Recopa d’Europa, competició en la qual es va convertir en l’heroi del Barça. El pivot va sumar 14 punts i 18 rebots a Caserta contra l’Scavolini de Pesaro (101-86). “Teníem molt bon equip i això ho feia tot divertit. Vaig estar molt content de poder ajudar a guanyar el títol. El millor moment no va ser tant el partit com el viatge. Quan vam tornar, vam anar cap al centre de la ciutat i els aficionats van embogir quan els vam ensenyar el trofeu”, va recordar.

540x306 Portada de la revista 'Gigantes del Basket' / GIGANTES DEL BASKET Portada de la revista 'Gigantes del Basket' / GIGANTES DEL BASKET

Malgrat la incorporació de Trumbo, el Barça d’Aíto García Reneses no va guanyar la Lliga. Wiltjer hi va treure ferro. “Soc el típic esportista de l’antiga escola, que recorda les victòries i tendeix a oblidar les derrotes”.

El fill de Greg Wiltjer, Kyle, trepitjarà aquest divendres el Palau Blaugrana. Ho farà amb l’Olympiacos (21.00 h, Esport3 i #0), el rival d’un Barça Lassa que necessita una victòria per tancar una ratxa de cinc derrotes consecutives. “El meu pare havia jugat a Europa i me n’ha parlat molt. Em va dir que és part dels equips més històrics d’Europa, que els aficionats són sorprenents. Estic molt emocionat de ser aquí”, diu.

“Sé que l’Olympiacos ha competit molt bé a l’Eurolliga cada any. Han arribat a moltes fases finals i han guanyat molts títols, que també és l’objectiu d’aquesta temporada. He vingut per ajudar amb el meu rol i aprofitar tan com pugui per ajudar l’equip a assolir èxits una vegada més”, explica Kyle. “El meu equip ha començat molt bé aquest any i l’objectiu és continuar així”, afegeix.

“Els meus companys d’equip són molt bons i gens egoistes a l'hora de fer joc. L’equip ha estat fent una excel·lent defensa i estic content de ser part d’un projecte tan especial”, assegura el jugador, de 25 anys.

“L’Eurolliga és una de les millors lligues del món. El bàsquet és realment competitiu, els aficionats són sorprenents i l’Olympiacos és un equip únic. És un club amb història i vull ser-ne part”, opina.