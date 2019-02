Una final que és un clàssic

El campió de la Copa del Rei serà per desè any consecutiu el Barça Lassa o el Reial Madrid. Cap equip que no sigui el blaugrana o el blanc guanya la competició des del 2009, quan el Baskonia va superar l’Unicaja i va guanyar el títol a Madrid. La final d’aquest diumenge (19.30 hores, #Vamos) es resoldrà amb un clàssic que es preveu emocionant. David Garcia i Òscar Orellana, entrenadors ajudants de Svetislav Pesic, es van quedar a veure en directe la semifinal entre el conjunt entrenat per Pablo Laso i el Divina Seguros Joventut per prendre notes d’algunes situacions específiques.

"La meva feina és preparar el partit i explicar com es juga una final. Hem d’analitzar quines coses ens interessen", explica el tècnic serbi. "L'inici del partit serà important per tenir confiança i ritme de joc", adverteix.

El control defensiu de les transicions i la lluita pel rebot seran dues de les claus de la final. El Barça i el Madrid s'han enfrontat dues vegades aquesta temporada. L'equip blaugrana es va endur el duel de la Lliga Endesa (86-69) i el conjunt blanc el de l'Eurolliga (92-65).