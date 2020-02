Un gran Barça es retroba amb la seva fiabilitat (81-92)

Després de la decepció de la Copa del Rei, el Barça va reaccionar amb una victòria a la pista del Panathinaikòs (81-92), on feia cinc temporades que no aconseguia el triomf. L’equip blaugrana va recuperar un desavantatge d’onze punts en una segona meitat brillant. “Hem sabut eliminar els seus punts de transició i hem tingut una gran mentalitat en el moment important”, va analitzar Svetislav Pesic. “La clau ha sigut la nostra segona part, on hem corregit les errades de la primera meitat”, va dir Nikola Mirotic, que va acabar amb 20punts i 9 rebots.

Àlex Abrines, Cory Higgins, Malcom Delaney i Brandon Davies van fer un partit molt sòlid a Atenes, on el Barça va saber anul·lar el rival en un últim quart en què el parcial visitant va ser de 12-25. L’equip blaugrana va repartir 24 assistències i va fer un bon treball en el rebot per endur-se la victòria contra un rival que es va quedar sense energia en el tram decisiu.

Els mals percentatges en el llançament van ser una llosa per al Barça en una primera meitat en què el Panathinaikòs va dominar el ritme de joc des de la defensa. Georgios Papagiannis i Ian Vougioukas van protegir la zona local, i els tiradors de l’equip culer van fallar massa tirs des del perímetre. El conjunt grec va aprofitar la situació per arribar al descans amb un avantatge de set punts (45-38).

La màxima diferència local va ser d’onze punts (51-40), però el Barça mai es va rendir i va saber aprofitar el cansament final de Nick Calathes per capgirar el ritme de joc i el resultat al marcador. El partit va arribar empatat als últims minuts (69-69), quan el conjunt visitant va oferir la seva millor versió. La fiabilitat dels homes de Pesic va ser absoluta en un tram final de partit perfecte per als seus interessos. El Panathinaikòs, en canvi, va acabar totalment fos.