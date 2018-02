El jubilat que ha fet campió el Barça Lassa amb cinc sistemes

Un jubilat de 68 anys que estava esquiant a Àustria ha canviat l’estat d’ànim de la secció de bàsquet del Barça en tan sols una setmana de feina. Després de tres anys i mig sense un gran títol, l’equip blaugrana va celebrar dilluns a la nit la Copa del Rei aconseguida a Las Palmas en una festa privada a l’Hotel Princesa Sofía de Barcelona. “Hem jugat contra el Baskonia, el millor equip del moment; contra l’Herbalife Gran Canària, l’amfitrió, i contra el Reial Madrid. Tan sols ens ha faltat jugar contra els Golden State Warriors”, va bromejar Svetislav Pesic durant la celebració. “També guanyaríem”, va contestar un eufòric Josep Maria Bartomeu. “Crec que no serà l’últim trofeu”, va pronosticar el serbi.

El president del club, Albert Soler i Nacho Rodríguez són les tres persones que han tingut més a veure en el fitxatge de Pesic, un tècnic en el qual ja es va pensar l’estiu del 2016, quan es va acabar contractant Georgios Bartzokas. Als despatxos del Barça tenien ben clares les dues úniques possibilitats que existien quan es va prendre la decisió de destituir Sito Alonso: “Si guanyem, tothom parlarà de Pesic. Si perdem, tothom ens demanarà explicacions a nosaltres”. Tot i que la primera trucada oficial no la van fer fins al dilluns 5, els dirigents del club blaugrana tenien clar que Pesic acceptaria la proposta. “Jo estava esquiant a Àustria quan em va trucar el Nacho i em va preguntar si estava preparat. Li vaig dir que vingués a parlar-ne, però ell em va dir que era millor que jo volés a Barcelona. Vaig agafar el primer avió, i després de dos dies vam prendre la decisió. La meva família segueix esquiant”, diu el tècnic serbi. “Em vaig adonar aviat de la seva predisposició”, corrobora Rodríguez.

Dues celebracions a la família

La Copa del Rei no va ser l’únic títol que la família Pesic va celebrar diumenge, ja que Marko Pesic, fill del tècnic i CEO del Bayern Munic, va obtenir la primera Copa Alemanya del club en 50 anys. “Hem passat d’un bàsquet més encotillat, amb molts conceptes, a jugar amb més llibertat, amb tan sols cinc sistemes”, reconeix Rodríguez. La plantilla blaugrana té un grapat de jugadors amb un coneixement tàctic del joc baix, i el canvi d’entrenador els ha facilitat la presa de decisions durant els partits. La simplificació de les normes, la redistribució de rols i la reducció de la rotació han canviat la confiança d’un equip que ara fa menys coses però les fa més ben fetes. El nombre d’errades s’ha rebaixat i hi ha molta més regularitat en el joc.

“Si seguiu el Pesic plan, les coses ens aniran bé”, acostuma a dir el tècnic, que marca les diferències gràcies a l’execució del seu pla de partit. “Pesic no permet que ningú, sigui el conductor de l’autobús o un jugador, surti del full de ruta marcat per ell”, avisa una persona que hi ha treballat. “Té una vareta màgica”, resumeix.