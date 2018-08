Quant han de cobrar les jugadores?

Stephen Curry ha fet públic el seu costat més personal per donar suport a les reivindicacions de l’esport femení. En una carta oberta publicada a The Players’ Tribune, el base dels Golden State Warriors parla com a pare de dues nenes per reclamar igualtat d’oportunitats i de salari. “Vull que les nostres filles creixin sabent que ningú pot posar límits al seu futur. Vull que creixin en un món en què no sentin que el seu gènere és un reglament sobre com haurien de pensar, com haurien de ser o què haurien de fer. Vull que creixin pensant que poden somiar sense límits i perseguir carreres en què siguin tractades amb justícia”, ha escrit el jugador dels campions de la NBA.

Stephen Curry té tres fills. Les dues grans, Riley i Ryan, tenen 6 i 3 anys, respectivament. “Hauríem de treballar cada dia per tancar l’escletxa salarial perquè cada dia aquesta escletxa està afectant les dones. Aquesta escletxa està enviant un mal missatge a les dones sobre qui són, com són valorades i què tenen o no tenen permès ser”, recorda l’estrella dels Warriors.

Fins ara totes les demandes d’un increment salarial que arribaven del món de l’esport femení eren desactivades amb el mateix argument: les jugadores no generen el mateix que els jugadors i, per tant, no poden cobrar tant. Skylar Diggins-Smith, estrella de les Dallas Wings de la WNBA, ha escrit un article a Wealthsimple en què ha afegit un nou punt de vista molt interessant. “Els jugadors de la NBA obtenen el 50% dels ingressos. Per a les dones, aquest percentatge se situa en el 20%. Així que abans de parlar sobre el salari base o alguna cosa per l’estil, nosaltres no rebem el mateix percentatge dels ingressos que aportem, la qual cosa és increïble. La gent tracta de dissuadir aquest problema i diuen que el bàsquet femení no és interessant. Menyspreen les dones en l’esport i punt. Però nosaltres no tenim el mateix percentatge d’ingressos! ¿I la venda de samarretes? Nosaltres no obtenim res d’això. Els homes sí. I jo he tingut durant tres o quatre anys una de les cinc samarretes més venudes de la WNBA”, argumenta.

“Soc la jugadora més ben pagada de les Dallas Wings i el meu salari està per sota de les sis xifres. Harrison Barnes, el millor pagat dels Dallas Mavericks, va guanyar 24 milions de dòlars l’última temporada. Definitivament és més jove que jo. ¿Coneixes les seves estadístiques? És un All-Star? Això tant és. L’últim any vaig formar part del millor cinc inicial de la WNBA, on només hi ha cinc jugadores, i vaig anar a l’All-Star per tercera vegada”, recorda. La jugadora de les Dallas Wings posa l’accent a millorar el màrqueting i a aconseguir més finestres televisives per fer créixer el bàsquet femení. “Guanyo més diners a través de patrocinis que jugant. El bàsquet és part del que faig, però no és només el que soc. Intento preparar-me per la meva vida després del bàsquet”, confessa.

“L’economia actual no ho permet”

La WNBA té una opinió molt clara sobre aquesta disfunció. “Practiquem el mateix esport que la NBA, però l’economia de les nostres lligues és molt diferent. La NBA té 72 anys, i la WNBA, 22. Aquesta és una escletxa de dues generacions en termes de construcció de la marca i creació d’aficionats. Els nostres incentius estan alineats amb les jugadores. No hi ha diferències entre el que vol la lliga, les franquícies i les jugadores. Tots creiem que les jugadores han de guanyar tots els diners que puguin guanyar i som aquí per habilitar-ho i donar-li suport. Però això és un negoci i l’economia actual no ens permet pagar més. Quan ho permeti, ho farem”, argumenta Lisa Borders, presidenta de la WNBA.