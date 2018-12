"Estem molt millor, però ens queden coses per fer"

El Joventut Badalona ha celebrat aquest diumenge la junta general ordinària d’accionistes, que ha reunit el 82,9% del capital social. El resultat de l'exercici econòmic actual, que ha estat aprovat, és d'una pèrdua d'1,1 milions d'euros. El pressupost per a la pròxima temporada també ha tirat endavant.

"Aquest any ha estat molt dur i hem estat patint fins que les mesures esportives van donar rendiment. Vam tenir dos mesos màgics en què vam aconseguir l'objectiu de la permanència", ha explicat Juanan Morales, que ha posat l'accent en el planter. "La Penya ha seguit generant talent ACB. Estem satisfets amb la millora dels jugadors", ha afegit el president del club.

Morales ha analitzat la situació social. "Es va plantejar la liquidació de la societat i els propietaris van decidir que havíem de seguir intentant-ho. Els problemes estan solucionats i el club ja està cobrant les subvencions. Vull desfer qualsevol ombra de dubte i així ho diuen les empreses auditores. L'ampliació de capital s'ha completat en la seva totalitat i els fons ja estan disponibles", ha recordat el president, que ha avançat que el departament de tiqueting ja funciona amb normalitat i que el de màrqueting, que passarà a estar coordinat per Montse Escobar, una exconsellera de la junta, s'ha reestructurat.

"Estem molt millor, però ens queden moltes coses per fer. Això no és el final de res, és el principi d'alguna cosa. Ara podrem treballar amb més tranquil·litat", ha resumit Morales. El club encara no pot organitzar al Palau Olímpic esdeveniments no esportius, però segueix treballant per rebre l'autorització corresponent. "Soc optimista, però no puc parlar de terminis. Pensem que podem aconseguir aquesta llicència", ha dit el president, que ha destacat la col·laboració de l'Ajuntament de Badalona.

Scranton Emterprises , engrescat

"El nostre projecte és el projecte de la Penya. És el club de sempre, amb els colors i els símbols de tota la seva història. Volem continuar donant suport al planter i aconseguir que es quedin una mica més. No pensem fer cap canvi fonamental en la gestió, simplement la volem professionalitzar. Voldríem ser capaços de generar més il·lusió perquè la gent torni al Palau Olímpic. Acabem d'arribar i demanem temps i paciència", ha recordat Ramón Riera, representant de Scranton Emterprises, un vehicle d’inversió controlat per la família Grífols.



"Ens hem implicat perquè ens agraden els reptes i ens sedueix el projecte de la Penya. La nostra voluntat és la d'ajudar un projecte que semblava que es podia perdre, no busquem una gran rendibilitat. És un objectiu sentimental", ha afegit.

Un dels accionistes s'ha queixat que la junta s'hagi realitzat gairebé íntegrament en castellà i un altre ha animat el club a mantenir els seus valors fundacionals.