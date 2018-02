La mà de Pesic no caduca a les 24 hores

260x366 Xavi Rabaseda i Petteri Koponen durant el partit de semifinals de la Copa del Rei jugat al Gran Canària Arena. / ELVIRA URQUIJO / EFE Xavi Rabaseda i Petteri Koponen durant el partit de semifinals de la Copa del Rei jugat al Gran Canària Arena. / ELVIRA URQUIJO / EFE

La mà de Svetislav Pesic no va caducar a les 24 hores. El Barça Lassa va tornar a fer un partit sòlid, va eliminar l’Herbalife Gran Canària (74-87) i disputarà la seva primera final de la Copa del Rei en tres anys. L’amfitrió va exigir una versió molt competitiva de l’equip blaugrana, que va tornar a respondre amb concentració al repte i avui intentarà evitar que el Reial Madrid no celebri el seu cinquè títol consecutiu en el torneig del KO. Thomas Heurtel va acabar amb 13 punts i 14 assistències, però el triomf va tornar a ser coral. Tots els jugadors semblen millors que fa una setmana.

Tot i que va apostar per Petteri Koponen com a titular, el tècnic va repetir el repartiment de rols de divendres. El pes del partit va recaure en els mateixos nou jugadors. El primer tram, de fet, va recordar molt l’enfrontament contra el Baskonia, ja que el Barça Lassa va portar la iniciativa en el joc i en el marcador (26-36). Els baixos percentatges des de la línia de 6,75 metres van evitar que l’escletxa fos més gran. La irrupció de Marcus Eriksson, que va anotar els primers cinc triples que va intentar en tan sols vuit minuts, va dinamitar la situació i va capgirar de manera dràstica l’escenari amb un parcial de 15-1 que va canviar l’ànim dels locals (41-37).

L’Herbalife Gran Canària va jugar a ratxes, sempre en funció del seu encert en el tir exterior. El pas pels vestidors va tranquil·litzar el Barça Lassa, que va recuperar el seu pla de partit i la iniciativa en el joc (56-68). Pesic té molt clar com necessita jugar el seu equip i, quan els jugadors mantenen la concentració, el resultat és molt esperançador. La plantilla culer no té el talent dels grans conjunts d’Europa, però el tècnic serbi li està traient tot el suc possible.

El Barça Lassa va saber tancar el partit. Tot i els intents de l’Herbalife Gran Canària, que no es va rendir mai, l’equip blaugrana no es va arronsar i va seguir el guió amb ordre i disciplina per superar el segon dels tres obstacles que l’estan posant a prova en tres dies en què la secció ha dipositat bona part de les esperances d’aquesta temporada. Albert Soler i Nacho Rodríguez van seguir el partit, drets, des d’una de les cantonades del Gran Canària Arena. Massa nervis per intentar contenir-los a la graderia.