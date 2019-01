Tres medalles i una quarta posició reforcen el model del bàsquet formatiu català

Les seleccions catalanes de bàsquet cadet i infantil han tancat la seva participació als Campionats d'Espanya celebrats a Huelva amb tres medalles de plata i una quarta posició.

En categoria femenina, el combinat infantil dirigit per Lluís Biosca ha perdut la final contra Madrid (46-75). L'equip cadet, entrenat per Isaac Pujol, ha estat superat per Andalusia en el partit decisiu (62-69).

En categoria masculina, el combinat infantil de Rubén Muñoz ha acabat en quarta posició al perdre el partit d'aquest dilluns contra Madrid (41-65). L'equip cadet, de Ramon Reigada, ha perdut la final contra Madrid (63-55).