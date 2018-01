Tres medalles per a les seleccions catalanes de formació de bàsquet

Les seleccions catalanes de formació han aconseguit tres medalles al Campionat d'Espanya, que s'ha celebrat a Valladolid. Els combinats femenins han aconseguit l'or en les categories infantil i cadet, mentre que els masculins han acabat amb un bronze en la categoria infantil i un cinquè lloc en la categoria cadet.

La selecció catalana infantil femenina dirigida per Lluís Biosca s'ha proclamat campiona del torneig després de superar Andalusia en una disputada final per 68-58. El combinat cadet dirigit per Isaac Pujol han derrotat Madrid per 65-53. Aquesta generació del 2002 ja va obtenir la medalla d'or en les categories de mini i infantil.

La selecció catalana infantil masculina d'Àlex Terés ha superat de forma clara el País Valencià per 48-91 en el partit pel tercer i quart lloc, fet que li ha permès penjar-se la medalla de bronze. El combinat cadet entrenat per Ramon Reigada ha aconseguit la cinquena posició.