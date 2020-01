Minuts de silenci, absències, samarretes especials i missatges: el món de l'esport, commocionat per la mort de Bryant

La mort de Kobe Bryant i de la seva filla Gianna aquest diumenge en un accident d'helicòpter ha deixat glaçat el món del bàsquet i de l'esport en general. Des que es va conèixer la notícia, poques hores abans que comencés la jornada a la NBA, les mostres de condol s'han anat succeint a les pistes de bàsquet i a tot arreu.

Els Lakers, l'equip en què el jugador es va convertir en llegenda, han instal·lat un gran mural on els aficionats poden deixar el seu missatge i presentar els seus respectes a Bryant.

The Lakers have created a space outside their training facility, but inside the security gates, for a vigil. Fans are signing a large white canvas. There’s a Lakers backdrop with flowers and candles in front of it. Some photos of Kobe. pic.twitter.com/afnard1PY4 — Tania Ganguli (@taniaganguli) January 27, 2020

The House That Kobe Built 💛💜 pic.twitter.com/3Nfw4iymYv — STAPLES Center (@STAPLESCenter) January 27, 2020

Pau Gasol va ser un dels més afectats per la notícia. “Estic molt més que destrossat... El meu germà gran. No puc, no m’ho puc creure”, va escriure a les xarxes socials.

Beyond devastated... my big brother... I can’t, I just can’t believe it — Pau Gasol (@paugasol) January 26, 2020

Així, a la NBA la jornada arrencava amb els homenatges que feien els jugadors ja a la pista. El base Trae Young, dels Atlanta Hawks, ha jugat amb el número 8, el primer que va portar Bryant en la seva carrera professional, a la samarreta. El jugador franquícia dels Hawks, que ha estat elegit per primera vegada al Partit de les Estrelles en tot just la seva segona temporada a la NBA, sempre ha dit que Bryant l'ha ajudat en el desenvolupament de la seva carrera i que era el seu jugador favorit quan creixia a Oklahoma.

Trae Young pays tribute to Kobe Bryant by wearing No. 8 to start the game, and then leads the @ATLHawks to victory with 45 PTS and 14 AST. pic.twitter.com/FHzRcCzeqn — NBA (@NBA) January 27, 2020

D'altres com Kyrie Irving, dels Nets, va decidir no jugar contra els Knicks després d'assabentar-se de la mort de l'exestrella dels Lakers. El seu equip no va donar explicacions i va dir que no estaria amb els seus companys per "raons personals".

The New York Knicks and Madison Square Garden pay tribute to Kobe Bryant and his daughter, Gianna. pic.twitter.com/KmNlTlDQXT — NBA (@NBA) January 27, 2020

Els Dallas Mavericks han informat que retiraran el número 24, el que duia Bryant amb els Lakers. "La nostra organització ha decidit que el número 24 no serà mai més utilitzat per un jugador dels Mavericks", ha assegurat el seu propietari, Mark Cuban. Els Spurs i els Raptors, per la seva banda, van homenatjar Bryant a la pista: els jugadors es van assabentar de la notícia tan sols una hora abans de jugar i van decidir fer un minut de silenci abans del partit i aguantar durant 24 segons la pilota en honor a Bryant en la primera possessió de cadascun dels conjunts mentre els aficionats cridaven "Kobe, Kobe!", una fórmula també utilitzada pels Pelicans i els Celtics.

The New Orleans Pelicans and the Boston Celtics started the game by each taking 24-second shot-clock violations in honor of Kobe Bryant. pic.twitter.com/AA3ntFpLtc — NBA (@NBA) January 27, 2020

Els Nuggets també van unir-se a les mostres de condol amb un vídeo d'homenatge al llegendari jugador.

Michael Jordan, per la seva banda, ha fet públic un comunicat per recordar l'exjugador dels Lakers: "Les paraules no poden descriure el dolor que sento. Estimava el Kobe, era com un germà per a mi. Acostumàvem a parlar sovint, i trobaré molt a faltar aquestes xerrades. Era un competidor ferotge, un dels més grans, un força creativa i un pare increïble".

Ricky Rubio ha assegurat aquest dilluns al matí en una entrevista a El Món a RAC1 que no tenien ganes de jugar el partit. "Molts tenim un trosset de Kobe Bryant dins", ha indicat, i ha afegit: "És difícil expressar amb paraules el que suposa la mort de Kobe Bryant. Quan reps una notícia així és dur. Molta gent es veia reflectida en ell. Per això ha tingut tant ressò. Era una persona que semblava un heroi, semblava que res no podia amb ell. Li van passar moltes coses durant la carrera, es va lesionar, va tornar i sempre feia un pas endavant. Era una mica invencible".

Una llegenda del Barça de bàsquet com Juan Carlos Navarro també ha tingut paraules de record per Bryanat: "Diumenge va ser un dia molt trist. Vaig resar perquè es tractés d’una notícia falsa. No m’ho acabo de creure. El Kobe era una inspiració per a qualsevol de nosaltres. Sempre vaig dur les seves vambes! El Kobe és i sempre serà una llegenda. Vaig tenir la fortuna d’enfrontar-mi en diverses ocasions i també la sort de conèixer-lo gràcies a la seva bona relació amb el Pau [Gasol]. Continuo en shock".

De Messi a Trump: tothom s'acomiada de Bryant

La mort de Kobe Bryant va deixar glaçat tothom. Neymar Jr, que disputava aquest diumenge a la nit un partit amb el PSG, va dedicar el gol que va marcar a l'exjugador, fent el número 24 amb els dits després d'aconseguir la diana.

El 24, el dorsal de Bryant.

Neymar dedicó su gol a #EternoKobe pic.twitter.com/7PRJqkoM1T — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) January 26, 2020

Leo Messi va expressar el seu dolor i va agrair a Instagram haver conegut Kobe Bryant. "No tinc paraules... Tot el meu afecte per a la família i amics del Kobe. Va ser un plaer coneixe'l i compartir bons moments junts. Se'ns en va un geni com pocs", ha dit Messi.

El pivot Shaquille O'Neal va ser el gran company amb qui Bryant va aconseguir els seus tres primers títols de campió de la NBA, i a Twitter va manifestar el seu condol. "No hi ha paraules per expressar el dolor que estic patint amb aquesta tragèdia de perdre la meva amiga Gigi i el meu germà Kobe Bryant. T'estimo i t'enyoraré. El meu més sentit condol a la família Bryant i a les famílies dels altres passatgers a bord", va escriure O'Neal.

There’s no words to express the pain Im going through with this tragedy of loosing my neice Gigi & my brother @kobebryant I love u and u will be missed. My condolences goes out to the Bryant family and the families of the other passengers on board. IM SICK RIGHT NOW pic.twitter.com/pigHywq3c1 — SHAQ (@SHAQ) January 26, 2020

El llegendari Kareem Abdul-Jabbar, un altre dels grans mites de la NBA i dels Lakers, assenyala al seu tuit que "la majoria de la gent recordarà el Kobe com el magnífic esportista que va inspirar tota una generació de jugadors de bàsquet", però afegeix que ell sempre el recordarà "com un home que era molt més que un esportista".

Most people will remember Kobe as the magnificent athlete who inspired a whole generation of basketball players. But I will always remember him as a man who was much more than an athlete. pic.twitter.com/9EZuwk8wrV — Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33) January 26, 2020

El president dels Estats Units, Donald Trump, també ha tingut unes paraules per a Kobe Bryant a través de les xarxes socials. "Kobe Bryant, tot i ser un dels millors jugadors de bàsquet de tots els temps, acabava de començar la vida. Estimava molt la seva família i tenia una passió molt forta pel futur. La pèrdua de la seva filla, Gianna, fa que aquest moment sigui encara més devastador", ha escrit Trump.

Kobe Bryant, despite being one of the truly great basketball players of all time, was just getting started in life. He loved his family so much, and had such strong passion for the future. The loss of his beautiful daughter, Gianna, makes this moment even more devastating.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

També Barack Obama ha recordat Bryant. L'expresident dels EUA l'ha definit com "una llegenda a la pista". "Perdre la Gianna és encara més dolorós per a nosaltres com a pares", ha afegit.

Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day. — Barack Obama (@BarackObama) January 26, 2020

Des de l'altra punta del món, Rafa Nadal, abans de disputar els vuitens de final de l'Open d'Austràlia, s'ha assabentat de la notícia i ha tuitejat: "Aquest matí m’he despertat amb l’horrible notícia de la tràgica mort d’un dels millors esportistes del món. Kobe Bryant, la seva filla Gianna i altres passatgers. El meu condol a la seva dona i a les seves famílies. Estic en xoc".

I woke up this morning with the horrible news of the tragic death of one of the greatest sportsman in the world. Kobe Bryant, his daughter Gianna and other passengers. My condolences to his wife and families. I am in shock. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 27, 2020

El seu rival, l'australià Nick Kyrgios, s'ha presentat al matx lluint la samarreta dels Lakers de Bryant amb el número 8.

"Se'n van tots els bons", ha dit Diego Armando Maradona a Instagram per acomiadar l'exjugador de la NBA.

Usain Bolt, el millor velocista de tots els temps, assegurava que no es creia les notícies que havia sentit: "Encara no m'ho crec", tuitejava, i acompanyava les paraules amb una foto d'ell amb Bryant.