Dawn Staley, el lideratge de ferro que va inspirar l'or dels Estats Units

La selecció de bàsquet femení dels Estats Units no perd un partit des del 2006, quan va ser superada per Rússia a les semifinals del Mundial. De fet, el seu balanç és de 100-1 des de l'any 1996. La seva superioritat va quedar refermada diumenge, quan va esclafar Austràlia a la final de la Copa del Món de Tenerife. El combinat està liderat des de la banqueta per Dawn Staley, una exjugadora que va ser descartada a última hora abans dels Jocs Olímpics de Barcelona'92. Lluny de desanimar-se, la nord-americana es va esforçar com mai per arribar a ser olímpica. "Quan algú em diu que no, hi poso el coll fins a demostrar que està equivocat", diu. Després del desencís inicial, Staley va disputar tres Jocs Olímpics: Atlanta 1996, Sydney 2000 i Atenes 2004.



Quan tenia 30 anys, mentre encara competia a la WNBA, Staley es va convertir en l'entrenadora principal de la Universitat de Temple. L'any 2008 es va fer càrrec de la Universitat de Carolina del Sud, amb la qual va aconseguir el campionat de la NCAA l'any 2017. Va ser aleshores quan va rebre l'encàrrec de liderar la selecció dels Estats Units fins al 2020.



540x306 Dawn Staley / CRISTÓBAL GARCÍA / EFE Dawn Staley / CRISTÓBAL GARCÍA / EFE

Staley està considerada una de las dones més potents l'esport nord-americà, on la veu de Michele Roberts va guanyant força. La revista 'Fortune', de fet, la va escollir com una de les 20 persones més influents del món. Derek Jeter, excapità dels New York Yankees, i Mike Krzyzewski i Gregg Popovich, entrenadors de bàsquet, van ser els únics que van compartir aquest privilegi.

El primer equip professional de Staley a la WNBA van ser les Charlotte Sting. S'hi va implicar tant que l'alcalde de la ciutat de Carolina del Nord va dedicar un dia, el 24 de juliol, al seu honor. A Filadèlfia, on va néixer, hi té un carrer. A més, la WNBA va batejar amb el seu nom un guardó per reconèixer les jugadores que més inspiren la seva comunitat.

Treballar a les ordres de Staley no és fàcil. "Soc dura. T'ha d'agradar entrenar amb mi. Si no, no ho facis", reconeix l'entrenadora, que diumenge va elogiar l'esforç de les seves jugadores. "Treballem molt, però sé que molta gent pensa que és fàcil guanyar una vegada i una altra. Cal destacar el sacrifici de les jugadores després d'una temporada molt dura de la WNBA. Però s'hi van comprometre i van voler representar els Estats Units en aquesta Copa del Món i continuar amb la nostra tradició guanyadora", afegeix Staley.