Cada esportista d’elit viu els grans pics competitius de la temporada a la seva manera. N’hi ha que s’aïllen per concentrar-se i n’hi ha que s’evadeixen amb música. D’altres, com Pau Ribas, aprofiten l’avinentesa per llegir llibres. Durant la Copa del Rei de Las Palmas va devorar Taula i barra, un recull d’articles de Quim Monzó. El badaloní viu un moment de gran maduresa esportiva. El seu joc ha pujat de nivell un esglaó i la seva incidència en tot el que passa sobre el parquet no deixa de créixer. Tres dies després de superar el Reial Madrid a la final, conversa una estona amb l’ARA per analitzar el clàssic d’aquest divendres (21 hores, #0). El base del Barça Lassa té clar que l’equip blaugrana ha de saber gestionar l’eufòria que s’ha generat des de l’arribada de Svetislav Pesic. “El que queda de temporada serà complicat. Les expectatives han crescut i la gent vindrà al Palau molt eufòrica. Així és com hauria de ser el Barça: competir tots els partits, guanyar-ne la majoria i jugar les finals. La nostra confiança ha crescut i és el que visualitzem tots ara. Ja no ens enrecordem de la setmana passada, però hem de tenir clar que la Copa és una competició diferent. Per guanyar la Lliga has de guanyar molts partits de play-off, però si l’equip manté la mentalitat de la Copa serà complicat que ens derrotin tres vegades”, opina.

El Reial Madrid, que tindrà la baixa de Trey Thompkins, vol aprofitar el clàssic per recordar al Barça Lassa qui ha sigut el gran dominador de les últimes temporades. “El Madrid vindrà esmolat. Nosaltres hem de sortir eufòrics, però eufòrics controlats. Hem de saber d’on venim i el que hem fet. El Palau estarà potent i hem d’estar preparats per a un partit difícil. És una casualitat del calendari. Sembla que com que a l’Eurolliga no anem bé, sigui menys important, però un Barça-Madrid sempre és millor guanyar-lo, i si és a casa encara més”, avisa el director de joc, a qui Pesic està fent servir tant de base com d’escorta.

El Barça Lassa arrossega alguns problemes físics. El club va fer tornar Sasha Vezenkov de la concentració amb Bulgària perquè Pierre Oriola és dubte per jugar el clàssic a causa d’un procés gripal. “En l’esport d’elit no existeix el passat. Juguem contra un equip molt competitiu del qual esperem una reacció emocional”, va recordar Pesic. L’entrenador té clara quina és la seva missió fins al final de temporada. “No puc garantir més títols, però puc garantir que al final tots els jugadors hauran millorat”.

El club oferirà el títol de la Copa del Rei als aficionats, però Pesic no vol relaxació. “L’autosatisfacció és el principal rival de l’esportista d’elit. Tenim jugadors amb experiència i ara no és el moment per viure del passat”, avisa el tècnic.

El passadís no interessa a Laso

Pablo Laso va assegurar ahir que no sabia si el seu equip faria un passadís d’honor al campió de la Copa del Rei. “És un tema que no m’interessa gens, només penso en el partit. El que és del tot segur és que no espero un ambient agradable, no l’hem tingut mai. Igual que ells a Madrid”, va explicar el tècnic del conjunt blanc. “No espero que el Madrid ens faci el passadís, perquè és una altra competició”, va reconèixer Pesic.

“La desaparició de la Penya seria una gran pèrdua”

Pau Ribas mira de reüll la difícil situació que viu el Joventut de Badalona, que ha convocat una junta d’accionistes per al 22 de març. “La situació de la Penya no és gaire diferent d’altres vegades. Sempre sobreviu al límit, però hi ha vegades en què el límit se supera una mica i apareix la crisi. La Penya necessita que esportivament li vagin bé les coses per gestionar l’altra part. Tot va relacionat. Espero que les coses millorin, tenen equip per fer-ho i un entrenador que coneix la casa. Les institucions i els patrocinadors no deixaran que la Penya tingui més problemes dels que ja té”, opina el badaloní, que tremola preveient la dissolució del club. “No m’arribo a imaginar què passaria si la Penya desaparegués, però és qüestió d’estadístiques. Gairebé tots els equips de la Copa tenien entrenadors i jugadors formats a la Penya. Seria una gran pèrdua no només per a Badalona, sinó per al bàsquet i l’esport en general”, diu.