Rick Pitino, l'heroi universitari amb la capa embrutada que va buscar refugi a Europa

Després d'aconseguir el títol de la NCAA amb els Cardinals de Louisville, Rick Pitino va decidir tatuar-se el logo de la universitat amb el resum de victòries i derrotes (35-5) d'una temporada històrica que l'havia de portar a formar part del Saló de la Fama. Uns mesos després l'èxit es va transformar en malson ja que una investigació criminal del FBI va acabar esquitxant l'entrenador, que va ser acomiadat. El tècnic va passar de generar admiració a fàstic en un tres i no res. Segons els fets provats, l'entrenador va utilitzar fons facilitats per Adidas per impressionar les famílies i reclutar jugadors, una tàctica totalment prohibida als Estats Units. A més, va utilitzar 'strippers' i prostitutes per convèncer les joves promeses del món del bàsquet.

La NCAA es va veure obligada a esborrar dels seus registres el nom dels Cardinals, deixant sense guanyador oficial el títol del 2013. Pitino va passar d'heroi a malvat als Estats Units, on el seu prestigi com a entrenador universitari el va portar a la banqueta dels Boston Celtics. L'escàndol del reclutament de jugadors universitaris no és l'únic que ha embrutat la fama del nord-americà, que l'any 2010 va reconèixer haver tingut relacions amb una dona a un restaurant de Louisville quan estava casat. Repudiat, el tècnic es va veure obligat a acceptar la proposta del polèmic Dimitrios Giannakopoulos. Després d'acomiadar Xavi Pascual, el propietari dels Panathinaikòs va buscar un cop d'efecte per intentar redreçar el seu projecte multimilionari.

540x306 Rick Pitino durant un temps mort / V. STOLIS / PANATHINAIKÒS Rick Pitino durant un temps mort / V. STOLIS / PANATHINAIKÒS

Michael Sokolove va recollir en un llibre ('The Last Temptation of Rick Pitino') tots els escàndols de l'entrenador, que es va estrenar a la banqueta de l'equip grec amb una victòria contra el CSKA, però després va perdre contra l'Olympiacos de David Blatt. Dimecres va superar el Bayern Munic (77-67) i aquest divendres (21 hores, Movistar Deportes) visita el Palau Blaugrana, on es trobarà un Barça Lassa animat per la victòria a Milà i la seva ratxa de set triomfs seguits.