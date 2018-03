Baló d'oxigen per a la Penya

Cada situació límit té un protagonista inesperat i el de la Penya va ser l’interventor de l’Ajuntament de Badalona, que va mantenir fins a última hora el dubte sobre la introducció a l’ordre del dia del ple d’un punt d’urgència que permetés aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció que el Joventut necessitava per evitar la seva dissolució. Tot i el consens dels grups polítics, que es va acabar d'aparaular dilluns en una reunió al Palau Olímpic, aquest tècnic del consistori va trigar en veure-ho clar. Superada aquesta trava tècnica i jurídica, el consistori va aprovar aquest dimarts l’autorització perquè el club verd-i-negre rebi la subvenció de la Fundació Capital Europea del Bàsquet que fins ara estaven bloquejats.

El dictamen que es va aprovar es va fer entenent que la bestreta seria del 80%, però atenent les peticions d'Intervenció la sol·licitud va quedar rebaixada al 50%. La resta dels diners es donaran a mesura que es vagin justificant.

El punt es va aprovar amb 12 vots a favor (Guanyem, ERC, PDCat-U i EUiA) i 14 abstencions. "El context mediàtic no ens ajuda perquè té un relat que confon. L'Ajuntament no és el salvador de la Penya. Una cosa és la viabilitat del club i l'altra és seguir ajudant el bàsquet base a través de la fundació. El contracte de patrocini és transparent i dona estabilitat. La subvenció és una altra cosa i estem complint la llei", va alertar l'alcaldessa Dolors Sabater, que va demanar un replantejament de la Fundació Capital Europea del Bàsquet. "Tots som conscients de la gravetat del moment i dels riscos, però la Penya és el referent del bàsquet base. Seguirem amb la màxima fiscalització que la justificació és la que toca", va recordar Oriol Lladó, primer tinent (ERC).

El PSC, el PP, Ciutadans i Iniciativa per Catalunya Verds es van abstenir. Xavier García Albiol, de fet, no es va presentar al ple i va ser Juan Fernández qui va defensar la posició del PP. "La Penya no ens deixa insensibles perquè és més que un club de bàsquet, però no ens podem deixar portar pel cor i hem de pensar en el cap", va recordar Conxita Botey, regidora independent. "Sé que posicionar-me en contra de la Penya té conseqüències, però no pot ser que totes les ajudes vagin sempre al mateix club", va recordar Àlex Mañas (Iniciativa per Catalunya Verds).

Aquesta subvenció per al planter de la Penya no té res a veure amb el contracte de patrocini que l’Ajuntament de Badalona i el Joventut van acordar i que es posar en marxa el passat mes de desembre amb una durada de quatre anys. El valor d’aquest acord és d’1,2 milions d’euros anuals, dels quals el consistori reté 400.000 euros per eixugar el deute que el club té en concepte de l’IBI del Palau Olímpic.

Juanan Morales, president del club verd-i-negre, presentarà dijous (20 hores) una fotografia de quina és la situació actual del club a la junta general extraordinària d’accionistes que es farà al Palau Olímpic. Un dels punts de l’ordre del dia és l’estudi de la dissolució de l’entitat.

El desbloqueig d’aquesta subvenció no només afecta la Penya sinó que els altres clubs de Badalona també podran rebre la part econòmica que els toca.

Evitar una subvenció encoberta

L’origen del problema s’ha de buscar quan el govern municipal va alertar que no constava en arxius que es documentessin alguns procediments administratius i que la gestió era opaca. La Penya tenia pendent de justificar una despesa de 900.000 euros en manteniment del Pavelló Olímpic, corresponent als anys 2014 i 2015, i els patrons de la Fundació va acordar donar-li un marge de dos mesos per presentar la documentació necessària. L’Ajuntament va exigir que el club justifiqui que aquests diners es van fer servir realment per a aquest ús i que no va ser una manera encoberta de subvencionar el Joventut.

Xavier García Albiol, exalcalde de Badalona i president del PP de Catalunya, es va defensar de les acusacions rebudes de prevaricació continuada en el repartiment de subvencions públiques. “Una cosa de les que pot presumir el meu govern és d’haver posat en ordre la Fundació. Quan vam entrar a governar ni tan sols es feien actes. Les accions que van dur a terme els anteriors governs van ser correctes, però des del punt de vista administratiu tot era millorable. Nosaltres vam professionalitar la secretaria general de la Fundació i vam començar a fer bé les coses. La prova és que després de rebre una denúncia han estat investigant durant tres anys i no han trobat res i ho han hagut de tancar. Més enllà de si la Penya ha trigat a justificar unes subvencions, la feina s’ha fet bé”, va dir. La investigació no fa perdre la son a Albiol. “Aquest tema no em preocupa. Un senyor ha estat investigant durant tres anys i els seus superiors han dit que ja n’hi ha prou, tant els responsables de Barcelona com el fiscal en cap. Les coses s’han fet amb transparència i consens”, va opinar.

La classificació, l’altra preocupació

La segona gran preocupació de la Penya és esportiva. El Divina Seguros Joventut, que encadena dotze derrotes consecutives, visita aquest dissabte (21 hores) la pista de l’Ibertostar Tenerife. L’equip verd-i-negre, que és el cuer de la Lliga Endesa, continua tenint la 16a posició a dues victòries de distància.