La pissarra de Saras desempolsa Abrines

Fa vuit anys Àlex Abrines va reconèixer en una entrevista a l’ARA que jugar amb Sarunas Jasikevicius era un somni. “És un mestre, una eminència del bàsquet. L’admiro des de petit”, va dir el mallorquí, que va compartir vestidor durant una temporada, la 2012-13, amb el lituà. Uns anys després els seus camins han tornat a coincidir a Barcelona. Un hi ha tornat a can Barça després de provar l’experiència de la NBA amb els Oklahoma City Thunder. L’altre, una vegada completada amb èxit la seva transició des de les pistes fins a les banquetes al Zalgiris Kaunas. La combinació està funcionant molt bé.

El retrobament d’Abrines amb Saras és una de les grans notícies d’aquest inici de temporada al Barça, ja que l’escorta mallorquí ha recuperat la seva millor versió. “El meu estat de forma ara mateix és alt, ho estic anotant tot i ningú em pot treure aquest inici. El més important és seguir treballant, llançar amb confiança, però sé que hi haurà dies bons i dies dolents”, explica en una entrevista a Barça TV. La confiança amb la qual està jugant s’està traduint amb 21,5 punts de mitjana a la Lliga Endesa, en què l’equip blaugrana juga avui (12.30 hores, Movistar Deportes) contra el RETAbet Bilbao Basket. “Vaig jugar amb Saras un any, ens coneixem i només tinc bones paraules. Exigeix molt, l’he tingut com a company i ja exigia. I ara com a entrenador és normal que sigui exigent. Recordava que el Saras era canyero però no tant, però és bo, ho sap portar bé, sap quan ha de marcar el jugador i quan dir les coses quan ho fas bé. Els tiradors som els més beneficiats d’aquest nou sistema”, argumenta Abrines, que ha trobat bons espais per afinar la punteria des de la línia de 6,75 metres.

La seva actuació va ser clau a Màlaga. “No hem de forçar tirs. La clau és jugar en equip i passar-nos la pilota perquè els tirs oberts són els que tenen un percentatge d’encert més alt. A mi m’està entrant tot i estic trobant el meu lloc dins de l’equip. Espero mantenir el nivell durant tota la temporada”, resumeix. Les absències de Cory Higgins i Kyle Kuric han disparat la seva mitjana de minuts, que actualment és de 27,4 per partit.

“Ser pare et canvia la vida”

Als seus 27 anys i després de ser pare, Abrines ha trobat l’estabilitat que feia temps que buscava. “Ser pare et canvia la vida. Quan arribes a casa i veus la cara de la teva filla, et canvia tot”, reconeix el jugador. L’aler té molta confiança en aquest nou Barça liderat per Jasikevicius. “Tenim un equip per lluitar per tots els títols i per guanyar-los has d’arribar al final. Amb aquesta plantilla i entrenador tenim opcions de competir i qui estigui millor en els moments clau s’emportarà els títols”, pronostica.

Abrines és un dels jugadors més estimats del Palau Blaugrana, on els partits s’estan jugant sense aficionats a les graderies. “Esperem que el moment de tenir seguidors al Palau arribi com més aviat millor i ho donarem tot a pista perquè estiguin contents amb nosaltres”, diu el jugador, que fa uns mesos va superar una depressió. L’aler mai oblidarà la lliçó apresa. “Els esportistes som persones normals que estem sotmesos a una pressió fora del que és normal. La medicació ajuda, però has de buscar el suport de professionals i de la teva gent pròxima, com la família, per intentar tirar endavant. És un dolor diferent. El dolor físic es veu i es nota més fàcilment des de fora. El dolor mental no es veu tant. No es tracta de la mateixa manera que si et trenques un genoll, i s’hauria de fer, perquè el que mana és el cap”, recorda.

La jornada d’avui de la Lliga Endesa inclou dos partits més amb presència catalana. El Joventut de Badalona rep el Reial Madrid (18 h, #Vamos). El Baxi Manresa, per la seva banda, juga al Nou Congost contra el València Basket (20 h, Movistar Deportes).