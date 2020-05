"L'Eurolliga ha demostrat que pensa en els jugadors"

Després que l'Eurolliga cancel·lés dilluns la temporada, la plantilla del Barça de bàsquet ha emès un comunicat per donar suport a la mesura. "El primer equip del Barça de bàsquet vol expressar, a títol particular, el seu total suport a l'Eurolliga per la decisió presa aquest dilluns. Creiem, fermament, que és la millor decisió que podia prendre la millor competició de bàsquet europeu", han assegurat a través del missatge que han difós a través de les xarxes socials.

"L'Eurolliga ha demostrat, finalment, valorant els pros i els contres d'aquesta complicada situació, que pensa en els jugadors, atenent a raons de salut per sobre de tot. És per aquesta raó que nosaltres, al costat de les nostres famílies, donem suport al cent per cent a la decisió de l'Eurolliga. És el millor per al bàsquet i, sobretot, per a la salut física i mental del jugador", han recordat.

El Barça volia jugar

“La intenció del Barça era jugar i completar la temporada al mes de juliol. Ens estàvem preparant per a la recta final de la competició, però, analitzades les circumstàncies dels diferents països, tots els clubs hem decidit cancel·lar la competició”, reconeix Nacho Rodríguez, mànager esportiu del Barça de bàsquet. Els clubs ACB tenen ara fins diumenge per decidir si disputen la fase final de la Lliga Endesa o si donen per conclosa la competició.