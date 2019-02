De la por a la il·lusió, un any i una metamorfosi

Ha passat un any i el Barça Lassa està irreconeixible. Després de quatre males temporades, l’equip va tocar fons fa 12 mesos, just abans de la Copa del Rei de Las Palmas, quan Sito Alonso va ser destituït. El conjunt blaugrana va viatjar al torneig del KO amb por i neguit. La seva trajectòria a la Lliga Endesa (13-7) no convidava a l’optimisme. Tres derrotes en els cinc partits anteriors a la competició van accentuar la crisi i l’única esperança era Svetislav Pesic, un tècnic al qual el club blaugrana va rescatar de la jubilació. “Durant els quatre primers dies no vam entrenar res d’atac. Només vam treballar la defensa, i això ens va donar una pista clara de cap on volia anar l’entrenador. Vam treballar molt el sistema defensiu i les transicions. Quan un entrenador ho té tan clar, el jugador també. O defensàvem o no guanyaríem. O defensàvem o jugaria un altre company. Això ens va portar a fer més bé les coses en defensa. Després Pesic va confiar en el nostre talent ofensiu. Ens va donar llibertat i va apuntalar quatre coses que ja teníem. A partir d’aquí ens va demanar que prenguéssim decisions, que no dubtéssim i que no féssim dubtar els companys. Ens va convidar a seguir la nostra primera intuïció. Si ens equivocàvem, ens equivocàvem. Això és bàsquet, tothom s’equivoca. L’equip que s’equivoca menys guanya els partits. Tenir la simplificació tan clara és el que ens va ajudar”. Pau Ribas resumeix així la metamorfosi que va viure el Barça Lassa i que va acabar amb el títol de la Copa del Rei.

“Pesic sap liderar molt bé el grup. En aquest equip hi ha molts egos, moltes estrelles, i ell sap gestionar-ho molt bé. Sembla que no controla res i ho controla tot. Et fa sentir a gust a la pista i a fora”, analitza Thomas Heurtel. Oriola també hi diu la seva. “Les cares de felicitat van ser compartides. El que va canviar és la mentalitat de la gent i la gestió del grup”, confessa Pierre Oriola, que veu l’equip amb opcions de revalidar el títol. Hem de disputar el primer partit amb la moral alta i volent revalidar el títol. “No som favorits, hem de ser ambiciosos però hi ha vuit favorits. Qualsevol equip la pot guanyar”, diu.

Un any després Pesic ha pogut ajustar l’equip al seu llibre d’estil i incidir més en alguns aspectes del joc. L’equip arriba a la Copa del Rei com a líder de la Lliga Endesa (17-3). La trajectòria a l’Eurolliga, en què l’equip és cinquè, també convida a l’optimisme. “Hi arribem bé i amb bona dinàmica. Ens sentim còmodes, però a la Copa hem d’estar preparats per a qualsevol cosa. Defensem el títol i portem una bona temporada, però hem de fer una bona competició”, opina Ribas. Com fa un any. Thomas Heurtel i Ádám Hanga apareixen entre els més valorats de l’equip blaugrana, on Ante Tomic ha fet un pas endavant. “La temporada passada vam tenir molts partits en què no vam trobar el ritme i en vam enllaçar quatre o cinc més en què vam jugar molt malament, però després també en vam tenir de molt bons. Encara no sé per què ens va passar. No sé si el problema vam ser els jugadors o si va ser cosa de l’entrenador o de la pressió... però ja és el passat”, analitza Hanga.

“Crec que ja hem assimilat tot el que l’entrenador vol de nosaltres i som un equip sòlid. Sobretot en defensa, en què estem molt bé des de fa dos o tres mesos. Els resultats ens donen més confiança que en anys anteriors, però igualment cal jugar molt i molt bé per guanyar aquest torneig. És molt millor arribar a la Copa amb confiança, però ara cal jugar bé. És un torneig diferent de la Lliga Endesa i l’Eurolliga perquè un mal dia et pot costar molt car”, adverteix Tomic.

El València Basket, el primer rival

El primer rival del Barça Lassa a la Copa del Rei serà el València Basket, contra el qual va patir molt a l’octubre (85-86). “El València Basket té un gran equip i són molt forts en el joc interior. Serà un partit complicat. Tindrem molts partits complicats, però lluitarem per arribar a la final i revalidar el títol”, explica Chris Singleton. L’equip manté els mateixos líders en anotació i assistències (Heurtel), rebots (Tomic) i recuperacions (Hanga), però ara és molt més regular i sòlid.

“L’any passat l’equip havia perdut molts partits. Si perds molt, perds també confiança i no pots demostrar la teva qualitat. L’equip havia rebut moltes crítiques i va exhibir una motivació addicional. Els jugadors van treure l’orgull”, recorda Pesic.