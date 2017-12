Quan les porteries de futbol servien per jugar a bàsquet

260x366 El primer partit entre el Laietà i el CE Europa / FCBQ El primer partit entre el Laietà i el CE Europa / FCBQ

Aquest divendres es compleixen 95 anys del primer partit de bàsquet documentat a Catalunya, un enfrontament que es va jugar el 8 de desembre de 1922. L'Europa es va imposar al Laietà per 8-2.

"Aquest primer partit en què es van comptabilitzar els punts i el resultat final va ser fruit de l'escolapi Eusebio Millán, que va començar a promoure el bàsquet a les Escoles Pies de Sant Antoni a Barcelona. Es va posar en contacte amb el CE Europa per organitzar un partit", explica Lluís Puyalto, responsable de l'arxiu de la Fundació Bàsquet Català.

"Aquest primer partit es va disputar als terrenys del CE Europa per una raó: aquest club tenia un entrenador d'atletisme que feia jugar els seus atletes a bàsquet. El camp de futbol estava situat a les illes que formen els actuals carrers Indústria, Cardenya, Pare Claret i Sicília", recorda Puyalto, col·laborador habitual del programa Ràdio Bàsquet Català.

"El partit es va jugar a un camp de futbol i la cistella estava situada al travesser de les porteries. La cistella, doncs, estava a 2,44 metres d'alçada. El terreny de joc era massa gran i els jugadors tenien massa dificultats per córrer amunt i avall. Es va acabar jugant amb set jugadors", diu.

"El resultat final va ser de 8-2. No hi ha massa cròniques, però 'La Jornada Deportiva' va publicar una fotografia en què es veu la cistella, els jugadors i els espectadors que hi havia al darrera de la porteria", assegura Puyalto, que ha recuperat alguns dels noms d'aquells pioners: Miquel Pérez, Pere Palou, Celestí Brunet, Enric Busquet, Pardinya o Zanui.

Uns mesos després d'aquell partit, durant l'abril del 1923, es va disputar el primer Campionat de Catalunya a la Foixarda, a Montjuïc.