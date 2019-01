260x366 Pau Ribas, escorta del Barça Lassa / ACB PHOTO Pau Ribas, escorta del Barça Lassa / ACB PHOTO

El Barça Lassa estrena aquest dimecres (20.45 hores, Movistar Deportes) a la pista de l’AX Armani Exchange Olimpia de Milà una setmana important. L'equip blaugrana vol aprofitar els dos partits contra rivals directes per animar-se a lluitar per la quarta posició de l'Eurolliga.

"Contra el Darussafaka vam començar la segona volta de l'Eurolliga i vam encetar la lluita per disputar els 'play-off'. Cada partit és important, però ara hem de jugar al límit si ens volem classificar. El partit de Milà és una oportunitat per millorar la nostra posició, però sabem que és un dels millors equips de l'Eurolliga en atac. La clau serà la nostra defensa de transició i el control del rebot. És un rival molt complet", analitza Svetislav Pesic. La ratxa de sis victòries del Barça Lassa no enlluerna el tècnic serbi. "El passat no existeix. No celebrem res i, tot i les victòries, analitzem moltes coses que necessitem millorar", recorda Pesic.

"Aquesta setmana és important per a nosaltres, ja que juguem contra dos rivals directes. No són partits de vida o mort, però treure bons resultats seria molt important. No vull recordar gaire les últimes dues temporades de l'Eurolliga, que van ser dures. Ho vam passar malament. Ara estem gaudint i d'això es tracta. Hem d'anar pas a pas i intentar millorar. Estem bé, però volem estar millor", opina Pau Ribas. Després de superar les seves molèsties físiques, el badaloní passa per un bon moment de forma. "El Milà i el Panathinaikòs són rivals directes i aquesta setmana pot ser molt important per a nosaltres. Aconseguir victòries ens donaria marge per fer bé les coses i treballar amb tranquil·litat", afegeix l'escorta.