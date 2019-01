La Copa Catalunya aixeca la veu a l'All-Star de Manresa

Després de l'èxit de Cornellà i Sabadell, Manresa acollirà aquest cap de setmana l'All-Star de la Copa Catalunya. El Nou Congost acollirà dissabte (18 hores, la Xarxa) el partit d'exhibició masculí i el concurs d'esmaixades. Diumenge (18 hores, la Xarxa) serà el torn del duel femení i del concurs de triples.

El partit d'homes enfrontarà els millors jugadors del grup 1, que estaran entrenats per Romà Cutrina, Carles Rofes i Albert Morejón, contra els del grup 2, que tindrà David Igualada, Xavi Grau i Xavi Riera a la banqueta. El partit de dones reunirà les millores jugadores de la conferències nord i sud. Joan Pau Torralba, Àlex León i Jordi Periz seuran a una banqueta, mentre que Eloy Acedo, Joan Carles Díez i Jordi Payano ho faran a l'altra.

Marquie Smith i Anna Jòdar volen repetir

Els participants del concurs d'esmaixades seran Guillem Sánchez, Terry Hopewell, Hasain Bunnell, Dave King, Oriol Pérez i Marquie Smith, el campió de les dues edicions anteriors. Les jugadores que competiran pel concurs de triples són Nairín de la Torre, Andrea Cobo, Cristina Peña, Esther Sintes, Marina Portillo, Mar Ribera, Cristina Pujol i Anna Jòdar, la campiona de les dues edicions anteriors.

Durant tot el cap de setmana el Nou Congost també acollirà de forma paral·lela tot un seguit d’activitats adreçades als més petits, com l'All-Star Kids, una trobada d’escoles de bàsquet o un torneig de minibàsquet. La Fundació del Bàsquet Català (FBC) i l'Associació Catalana d'Entrenadors de Basquetbol (ACEB), per la seva banda, organitzaran la cinquena edició del Fòrum Albert Gasulla, un clínic que tindrà Sito Alonso com a gran protagonista.