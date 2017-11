El Barça Lassa busca impuls abans del clàssic

Animat per les dues victòries contra l'Olympiacos i el RETAbet Bilbao Basket, el Barça Lassa rep aquest dijous (Esport3 i Movistar Deportes 1) l'Anadolu Efes, cuer de l'Eurolliga. El conjunt culer busca impuls anímic abans del clàssic d'aquest diumenge. L'equip turc acumula cinc derrotes en cinc partits, però presenta un conjunt molt versàtil.

"La confiança te la dona el treball, no els resultats. Estic convençut que farem un bon partit contra l'Efes perquè els jugadors estan agafant la dinàmica. No hi ha cap partit fàcil. És un rival amb experiència que sap conviure amb situacions de pressió. És un partit molt perillós", ha analitzat Sito Alonso.

"Vam tenir una mala ratxa de resultats, però l'equip està treballant bé i hem de fer-nos forts a casa. Velimir Perasovic fa jugar els seus equips de manera molt agressiva", ha explicat Pau Ribas, que es retrobarà amb Justin Doellman, amb qui va coincidir tant a València com a Barcelona.

Finestres FIBA

Sito Alonso i Pau Ribas han analitzat les polèmiques finestres de joc de la FIBA. "El club ha informat els jugadors de quina és la situació, i els hem donat tranquil·litat. Ells han expressat la preocupació de prendre una decisió molt complicada. A mi m'agradaria comptar amb ells perquè disputar un partit sense cinc o sis jugadors és surrealista. Ara mateix la solució és difícil, però crec que s'hauria d'arribar a un consens", ha opinat Alonso.

"El tema és molt complicat. Que el jugador tingui dues competicions el mateix dia és inconcebible, és una cagada de molta gent. La majoria de jugadors voldran jugar amb els seus equips, no els voldran deixar tirats. Fem el que fem sempre hi haurà gent que no ho entendrà, però som professionals", ha dit Ribas, que s'ha queixat que ningú ha demanat l'opinió dels jugadors.

El Barça Lassa té 14 jugadors internacionals, onze del primer equip i tres del filial.