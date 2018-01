Sito Alonso: "Hem d'intentar guanyar els deu partits que queden"

Sito Alonso encara no sap si farà debutar Edwin Jackson en el partit d'aquest dijous (19 hores, Esport3 i Movistar Deportes 1). "Dependrà de l'últim entrenament i de com es trobi Petteri Koponen", ha anunciat el tècnic. "Ens havíem de reforçar en la posició d'escorta fins que Koponen estigui perfecte, perquè està patint. Necessitem un jugador que tingui capacitat de generar i de forçar faltes personals. Té un bon físic per defensar i coneix tant el club com l'Eurolliga i la Lliga Endesa. Això és bàsic per no perdre el temps", ha explicat.

"La decisió de fitxar Jackson és molt bona en moltes coses, és una decisió bona del club; estic molt content amb l'esforç del club per millorar", ha afegit el tècnic. "Tothom coneix Edwin Jackson. Té anotació, creació i un físic atlètic que li permet defensar. Crec que ho pot fer prou bé", ha completat Thomas Heurtel.

"Hem d'intentar guanyar els deu partits que queden, que és l'única situació que ens serveix. No ens hem de frustrar i hem de seguir lluitant fins al final", ha assegurat l'entrenador, que ha analitzat l'AX Armani Echange Olimpia de Milà. "Cada partit és complicat. Hem de sumar victòries i intentar-ho al màxim", ha recordat Heurtel.

"Som un equip diferent i ells també. Les seves situacions de joc han canviat amb l'arribada de Kuzminskas. No ens assemblem gaire als equips que érem a la primera volta. Hem de fer la defensa que vam fer contra el Brose Bamberg".

"Tot i que hem tingut moltes derrotes, el vestidor es troba molt bé", ha resumit Heurtel.