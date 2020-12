El Maccabi, nou repte per al Barça a l'Eurolliga

Sense temps per celebrar la victòria de dimecres contra el Khimki, el Barça rep aquest divendres (21 h, DAZN) el Maccabi al Palau Blaugrana. L'equip català vol aprofitar el bon moment de Nick Calathes i Nikola Mirotic per mantenir-se ferm al capdavant de la classificació, on comparteix el lideratge amb el CSKA de Moscou. Sarunas Jasikevicius tindrà la baixa de Víctor Claver. "El Maccabi és un equip que no es mereix ocupar una posició tan baixa a la classificació. És un conjunt que té molts jugadors que poden anotar però que, a més, és molt dur en defensa. Necessitem treure el caràcter i estar més junts que mai per no perdre la concentració", diu l'entrenador lituà.

651x366 Albert Oliver i Arturs Zagars / ACB PHOTO Albert Oliver i Arturs Zagars / ACB PHOTO

Victòria de la Penya (83-87)

El Joventut de Badalona, per la seva banda, ha guanyat a la pista del Monbus Obradoiro en partit ajornat de la desena jornada de la Lliga Endesa (83-87). Enrabiada per l'actuació arbitral, la Penya ha recuperat un desavantatge de set punts en els últims tres minuts.