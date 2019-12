El Barça rep el Madrid de Campazzo i Tavares

Facu Campazzo fa 1,81 metres d'alçada. Edy Tavares, 2,20 metres. Els dos jugadors, als quals els separen gairebé 40 centímetres, són les principals preocupacions del Barça per al clàssic d'aquest diumenge (18.30 hores, #Vamos). Tot i tenir la baixa de Sergi Llull, l'equip blanc arriba en un bon moment de forma al Palau Blaugrana. El conjunt entrenat per Pablo Laso lidera la Lliga Endesa i comparteix amb l'Anadolu Efes i el Barça la primera posició a l'Eurolliga, on acumula onze triomfs consecutius. A més, el vigent campió de l'ACB s'ha endut els dos duels directes jugats aquesta temporada; un a la Supercopa Endesa i l'altre a l'Eurolliga.

Svetislav Pesic, que ja pot comptar amb Víctor Claver, espera que els seus jugadors siguin capaços d'oferir un rendiment més regular que a l'últim precedent directe, en què el Barça va ser capaç de recuperar un desavantatge de 21 punts però va acabar el partit amb derrota. " El Madrid ara mateix és el millor equip. Ha sigut el millor equip d’Europa aquests dos o tres últims anys. Podrien competir contra molts equips de la NBA. T é continuïtat, experiència i els seus jugadors es coneixen entre ells. És un equip d'altíssim nivell", avisa el serbi. " El nostre objectiu és millorar com a equip. Serà una gran oportunitat per veure on som i de nosaltres s'espera que donem el màxim", recorda.



L'ambient d'aquest clàssic es preveu més caldejat que el d'altres. Els insults del metge del Reial Madrid i la rebuda que va tenir Nikola Mirotic al WiZink Center han enrarit la relació entre els dos equips. Tot i això, Laso treu ferro al vessant extraesportiu. "Al Palau hi ha sempre molt d'ambient. La gent animarà molt el Barça. Més ambient que en altres ocasions? És difícil. El Palau sempre pressiona molt, la gent està molt a sobre i és un camp relativament petit. No espero res que no hagi viscut ja", analitza. El tècnic de l'equip blanc, això sí, espera un partit molt exigent. "El primer que cal entendre és que serà un partit molt exigent, i l'equip ha d'anar conscient que és un partit difícil i fora de casa. Si no tenim això, no estarem preparats per competir, i si no estem preparats per competir és molt difícil poder guanyar. L'equip ha de jugar molt concentrat durant tot el partit", diu.



651x366 Nikos Zisis, base del Joventut / ALEJANDRO GARCÍA / EFE Nikos Zisis, base del Joventut / ALEJANDRO GARCÍA / EFE

La Penya i el Baxi Manresa, fora de casa

El Joventut de Badalona visita aquest diumenge (17 hores, Movistar) el MoraBanc Andorra amb l'objectiu de mantenir viu el somni de disputar la Copa del Rei. Els dos equips arriben empatats a la classificació amb un balanç de set victòries i set derrotes. "És una gran notícia que tinguem opcions d’anar a Màlaga. Tenim il·lusió d’acabar bé l’any i estem pendents de sumar victòries: fa tres jornades que no guanyem, així que vèncer a Andorra, una pista molt difícil per a nosaltres, seria un gran triomf", recorda Carles Duran, entrenador de la Penya.

Animat per la bona dinàmica de les últimes setmanes, el Baxi Manresa visita aquest diumenge (12.30 hores, Movistar) la pista del Coosur Reial Betis, cuer de la Lliga Endesa. Pedro Martínez tindrà les baixes de Frankie Ferrari i Jordan Sakho. "És un partit molt difícil. Ells han aconseguit les tres victòries a casa i tenen un equip que té talent, jugadors amb capacitat d'anotar i un ritme viu. És un partit molt complicat", adverteix el tècnic.