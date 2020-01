El Baxi Manresa persegueix el repòquer de victòries

El Baxi Manresa vol allargar aquest dissabte (20.30 hores, Movistar) la seva ratxa de quatre victòries consecutives a la Lliga Endesa contra un MoraBanc Andorra que es juga la seva classificació per disputar la Copa del Rei. Si l’equip entrenat per Ibon Navarro guanya, obtindrà el bitllet per a Màlaga. De fet, encara té opcions de ser cap de sèrie. Si perd, haurà d’esperar altres resultats. Uns 180 aficionats del conjunt tricolor viatjaran per veure el partit en directe.

“El MoraBanc Andorra vol ser cap de sèrie a la Copa del Rei. Està fent una temporada impressionant, també a Europa. És un partit molt difícil contra un rival que té molta força en els jugadors exteriors. A més, a dins és un rival atlètic i amb talent. Intentarem oferir la nostra millor versió”, diu Pedro Martínez. Tot i les lesions, l’entrenador del Baxi Manresa ha aconseguit que l’equip ofereixi un rendiment molt sòlid, tant a la Lliga Endesa com a la Basketball Champions League. “L’ambient que acostumem a tenir al Nou Congost és molt bo i tothom que ve al pavelló sap que forma part de les victòries que hem aconseguit. Sense ells, no les hauríem tingut. L’energia que tenim a casa ens acompanya fins i tot quan juguem com a visitants. L’equip ha de ser capaç de fer el primer pas, perquè ja sabem, i ens ho ha demostrat sempre, que vindrà al darrere”, afegeix el tècnic.

El Baxi Manresa tornarà a tenir les baixes de Frankie Ferrari i Dani Pérez. A més, l’equip del Bages ha cedit Yankuba Sima a l’Ourense (LEB Or). “Hem considerat que era el millor per a ell, perquè aquí no disposava de prou minuts. Continuarà sent jugador nostre”, argumenta Martínez. El MoraBanc Andorra, per la seva banda, no podrà comptar amb Moussa Diagne.

La Penya, amb opcions de Copa

El Joventut de Badalona, que encara manté opcions de disputar la Copa del Rei, visitarà aquest diumenge la pista del València Basket. “És un partit que ens podria donar la possibilitat d’estar entre els vuit primers. Desitgem que ens doni el premi d’anar a la Copa, que seria un èxit per a nosaltres”, diu Carles Duran.