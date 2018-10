El Baxi Manresa busca donar la primera alegria al Nou Congost

Després de començar la temporada amb dues victòries com a visitant (Movistar Estudiantes i MoraBanc Andorra) i dues derrotes com a local (Barça Lassa i Divina Seguros Joventut), el Baxi Manresa buscarà aquest dissabte (20.30 hores, Movistar Deportes 1) estrenar-se amb un triomf al Nou Congost contra un Unicaja que vol lluitar per les primeres posicions de la classificació. Els aficionats de l'equip del Bages han exhaurit les entrades per veure el partit en directe.

Joan Peñarroya espera poder comptar amb Nikola Dragovic, un reforç que s'ha compromès amb el Baxi Manresa per als pròxims dos mesos. El jugador serbi intentarà suplir les lesions de jugadors com Justin Doellman o Marko Lukovic. Luis Casimiro, per la seva banda, tindrà la baixa d'Alberto Díaz, que té un trencament muscular a l'isquiotibial de la cama dreta i estarà de baixa entre sis i vuit setmanes. "Manresa sempre és una pista difícil i el seu equip està jugant molt bé a bàsquet. Serà un partit complicat. Joan Peñarroya ha aconseguit allargar l'equip i donar protagonisme als jugadors més anònims", ha reconegut el tècnic de l'Unicaja.