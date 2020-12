Un Bayern Munic ambiciós mesura l'eufòria del Barça

Animat per la victòria en el clàssic contra el Reial Madrid, el Barça visita aquest dimecres (19.30 h, DAZN) el Bayern Munic. L'equip blaugrana intentarà acomiadar l'any 2020 amb una victòria contra un dels rivals revelació de la temporada. Gràcies a un joc desimbolt, el conjunt entrenat per Andrea Trinchieri ocupa la quarta posició de la classificació, a tan sols un triomf dels culers.

Reforçat fa unes setmanes amb D.J. Seeley i James Gist, el Bayern Munic compta amb Vladimir Lucic i Jalen Reynolds com a jugadors més destacats. L'aler pivot va passar fugaçment pel Barça durant la recta final de la temporada 2017-18, on va tenir una discreta mitjana de 5,2 punts i 3,8 rebots en els nou partits de la Lliga Endesa que va disputar. "És un partit contra un dels millors equips i hem de ser capaços de disfrutar-lo. No hi ha espai per a la frustració. Una cosa és respectar-los i una altra és respectar-los excessivament. Si ho fem, perdrem una mica de competitivitat. Són un dels rivals més difícils de l'Eurolliga, però a nosaltres ens agrada competir contra els millors", analitzava Trinchieri.

La Penya té la primera posició a tocar

El Joventut de Badalona s'enfrontarà aquest dimecres (20.45 h, DAZN) al JL Bourg al Palau Olímpic en l'últim partit de l'any 2020 per a la Penya. L'equip verd-i-negre tancarà la fase de grups de l'Eurocup en primera posició si guanya o si perd per menys de set punts. En cas contrari, el conjunt entrenat per Carles Duran passarà ronda com a segon classificat. El tècnic tindrà la baixa de Pau Ribas, que s'estarà un mínim de quatre setmanes allunyat de les pistes per culpa d'una ruptura muscular als isquiotibials de la cama dreta. A més, la participació d'Arturs Zagars, amb una pubàlgia, i Simon Birgander, amb molèsties al genoll esquerre, és dubtosa.