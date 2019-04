Concentració màxima a la pista del cuer

Animat per la seva victòria contra el San Pablo Burgos, el Divina Seguros Joventut visita aquesta dissabte (18 hores, Movistar Deportes 2) el Delteco GBC. Tot i ser el cuer de la Lliga Endesa, l'equip basc ha sumat tres victòries en els últims cinc partits. La Penya, que suma 15 triomfs, aspira a acabar la temporada regular entre els vuit primers, fet que li permetria disputar els 'play-off' pel títol i, sobretot, competir a Europa la pròxima campanya. "Tot el que ens passarà a partir d’ara és positiu. Actualment, la nostra nota és d’excel·lent i intentarem arribar a la matrícula d’honor. La nostra afició s’ho mereix perquè ens ha ajudat molt”, opina Carles Duran, entrenador de l'equip verd-i-negre.

"El Delteco GBC han perdut molts partits en els instants finals amb pròrrogues incloses, com contra el Manresa, el Tenerife i el València. Són un equip humil, ben treballat, sempre lluiten fins al final i haurien d’haver sumat alguna victòria més, així que no hem de mirar la classificació, ens hem de fixar en totes les coses que fan bé i ser humils", avisa el tècnic. "Estan en una situació difícil, com nosaltres la temporada passada, però serà un partit complicat i ens hem de preparar bé per derrotar-los. Tenen una línia interior bona”, afegeix Neno Dimitrijevic, base del conjunt badaloní.