El Barça recupera Mirotic i Davies a Belgrad

Brandon Davies / FC BARCELONA

El Barça recupera Nikola Mirotic i Brandon Davies per visitar (19 h, DAZN) l’Estrella Roja. Sarunas Jasikevicius podrà comptar amb l’aler pivot montenegrí, que s’havia perdut els últims partits per motius personals, i amb el pivot nord-americà, que ha superat els seus problemes musculars al bessó dret. L'única baixa blaugrana, doncs, serà la de Víctor Claver.

“Recuperar Mirotic i Davies és molt important, però els haurem d’integrar a poc a poc perquè encara els falta ritme. És un moment de la temporada interessant i estem recuperant jugadors importants”, va reconèixer Jasikevicius, entrenador del Barça. Animat per la seva victòria de dilluns contra el Madrid, l’Estrella Roja intentarà aprofitar les seves virtuts per sorprendre el Barça. En el partit de la primera volta, jugat al Palau Blaugrana, l’equip català es va endur la victòria per 76-65, però no va tenir una nit còmoda contra un rival que va arriscar amb una gran varietat de defenses. La poca punteria de Jordan Loyd va evitar un ensurt local. “És un equip que lluita molt i juga de manera molt física. Hem d’esperar-nos un partit molt dur”, va analitzar Jasikevicius.

“Estic content de tornar a l’equip, és il·lusionant. A més, també torna Mirotic”, va declarar Davies, que va avisar de la qualitat d’un Estrella Roja en creixement.