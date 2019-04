Nou repte per a un Baxi Manresa ambiciós

El Baxi Manresa es retrobarà aquest dissabte (20.30 hores, Movistar Deportes) amb Pedro Martínez ja que juga contra l'Herbalife Gran Canària. Joan Peñarroya recupera Corey Fisher, que es va perdre l'últim partit contra el Delteco GBC. "Ens preparem per jugar contra un rival que ha canviat, amb l'arribada del Pedro i d'algun jugador nou que els dóna un plus. Han tingut un any complicat, i no estan en la posició que Gran Canària acostuma a estar. Penso que no patiran per aguantar la categoria, però estan en una posició en la qual no es troben a gust; estan jugant millor, sobretot com a locals", avisa el tècnic.

Després d'una temporada heroica en què s'ha sobreposat a moltes adversitats, l'objectiu del Baxi Manresa és mantenir una plaça entre els vuit primers. L'equip del Bages té dues victòries de marge respecte a l'Iberostar Tenerife i el MoraBanc Andorra. El bon moment de forma de Guillem Jou ha ampliat la rotació del conjunt català.