El Divina Seguros Joventut afronta tres partits en vuit dies

El Divina Seguros Joventut visitarà aquesta nit (21.30 hores, Movistar Deportes 2) el Santiago Martín per enfrontar-se a l’Iberostar Tenerife en partit avançat de la 30a jornada de la Lliga Endesa. “Intentarem practicar un bon bàsquet i recuperar les sensacions de tota la temporada”, assegura Carles Duran, entrenador de la Penya.

El València Basket, per la seva banda, va cedir ahir Sergi García al Baxi Manresa per disputar el que resta de temporada. La marxa de Jokubas Gintvainis i la lesió de Corey Fisher a la pista de l’Herbalife Gran Canària van empènyer l’equip entrenat per Joan Peñarroya a fer una incorporació a la plantilla. El base mallorquí, que té 22 anys, ha disputat aquesta temporada 17 partits amb el València Basket i reforçarà un conjunt que aspira a jugar els 'play-off'.