El Palau Olímpic, un fortí a Europa

El Joventut de Badalona s'acomiadarà aquest dimecres (20.45 hores, DAZN) de l'Eurocup disputant l'últim partit del Top 16 contra l’Unicaja. La Penya, que no té opcions matemàtiques de classificació per als quarts de final, es marca l'objectiu d'acabar la competició sense haver perdut cap partit a casa. De moment suma set victòries en set partits com a local. "És un partit oficial i, per tant, el volem guanyar. Ens agradaria acabar invictes a casa en competició europea, perquè seria una gran notícia per a nosaltres, després de tant de temps fora d’Europa, aconseguir que Badalona fos invencible", diu Carles Duran. L'entrenador de l'equip verd-i-negre no podrà comptar amb Tony Wroten, que no està inscrit.

Duran admet que no està sent un any senzill, però afronta el futur amb mentalitat molt positiva. "Sempre intentem guanyar i ser competitius. No està sent un any fàcil pel que fa a victòries, però el que hem de fer és preparar-nos per als nous reptes. Mirar enrere no ens ajuda, ens queden 13 partits i són la nostra il·lusió i ambició", analitza el tècnic.

"Hem de guanyar per recuperar la dinàmica positiva, així que és un partit important per a nosaltres. A casa, encara no hem perdut en l’EuroCup, i ens agradaria que quedés així. Últimament encaixem molts punts, però ara hem d’estar tots junts. Ha estat una aturada de competició difícil per a nosaltres, perquè molts jugadors han marxat", explica Neno Dimitrijevic, que s'ha recuperat del procés víric que li va impedir jugar a la pista de l'Iberostar Tenerife.