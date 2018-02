Estrenar-se com a visitant, primer repte de Carles Duran

El Divina Seguros Joventut visita aquest dissabte (21.00 h, Multideporte 2) la pista del MoraBanc Andorra en un partit que significarà l'estrena de Carles Duran a la banqueta de l'equip verd-i-negre. El nou entrenador té clara la recepta per acabar amb la ratxa de 8 derrotes consecutives. "Hem de mantenir les coses que feia bé l'equip, que eren moltes. Hem d'intentar allargar els bons moments de joc. No faig càlculs, però hem de guanyar dissabte", opina.

El club badaloní ha habilitat tres autocars per mobilitzar l'afició verd-i-negra. El Divina Seguros Joventut buscarà a Andorra el seu primer triomf de la temporada com a visitant, però no serà una tasca fàcil si fem cas de les estadístiques, ja que de les 10 victòries del conjunt rival, 7 les ha aconseguit al seu pavelló.