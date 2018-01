Bola extra per a una Penya necessitada

El Divina Seguros Joventut visita aquest dijous (20 hores, Multideporte) el Movistar Estudiantes en el partit ajornat de la primera jornada de la Lliga Endesa, un enfrontament que en el seu moment es va recol·locar per la disputa de la Basketball Champions League. Pressionat per la reacció del Reial Betis Energia Plus i del San Pablo Burgos, la Penya buscarà oblidar les males sensacions dels seus últims partits.