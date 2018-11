El Baxi Manresa no vol perdre pistonada com a visitant

260x366 Marko Lukovic / ACB PHOTO Marko Lukovic / ACB PHOTO

El Baxi Manresa, que no vol perdre pistonada com a visitant, visita aquest dissabte (20.30 hores, Movistar Deportes 1) el San Pablo Burgos. La principal novetat en la convocatòria de Joan Peñarroya és la reincorporació de Marko Lukovic, que ja s’ha recuperat de la fractura al canell.

"Sabem que anem a un camp complicat, difícil, on després de l’ascens de l’any passat és una de les pistes més calentes. El Burgos és un equip que ha guanyat a casa el Baskonia i l'Unicaja. Tenen jugadors importants, que ho fan també millor com a locals que com a visitants. Cancar és un projecte de jugador que fa pinta que no trigarà a anar a la NBA; Jaramaz, o Fitipaldo, amb amenaça de tir... A casa juguen amb confiança", avisa Peñarroya.