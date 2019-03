Un repte mai abans viscut no espanta Fontajau

L’Spar Citylift Girona es convertirà aquest dijous (20 hores, Esport3 i Televisió de Girona) en el primer equip català que disputa les semifinals d’una competició europea de bàsquet femení. El Mataró, el Picadero, el Sabor d’Abans o l’UB Barça no van poder acabar entre els quatre millors dels seus tornejos internacionals. El conjunt entrenat per Eric Surís tindrà com a rival el BLMA Montpeller, un adversari que tan sols ha perdut un partit a l'Eurocup.

L'escorta nord-americana Sami Whitcomb és la gran referència ofensiva de l'equip francès. "El Montpeller és un equip d’Eurolliga, una constel·lació d’estrelles. Només cal veure el ' roster' i les jugadores que tenen. Realment n’hi ha deu que són jugadores 'top' a nivell mundial", avisa Surís. L'entrenador té clar com vol que el seu equip afronti aquest repte històric. “Hem de disfrutar d’aquesta eliminatòria amb l’ambició i les ganes de seguir fent-la grossa. El rival està molt en forma", diu.



Surís posa en valor la trajectòria de l'Spar Citylift Girona. "El camí que hem seguit ens dona forces. Pel que fa al rècord del bàsquet català, encara hi dona més valor; no ens hauríem pensat mai que escriuríem una pàgina en la història del bàsquet català", resumeix.