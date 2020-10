L'Eurolliga també es queda sense públic

Després de disputar els seus partits contra el Reial Madrid i el Khimki amb un nombre reduït d'aficionats al Fernando Buesa Arena, uns 400 i 600 seguidors, respectivament, el TD Systems Baskonia rebrà aquest divendres (20.30 hores, DAZN) el Barça amb les graderies buides. El club basc s'adapta així a les directrius del ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes, que dimecres van acordar prohibir la presència de públic en les competicions internacionals de futbol i bàsquet de caràcter professional que se celebrin arreu de l'Estat. La mesura es va consensuar durant la reunió del Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (SNS).

Abans de conèixer la decisió, el Baskonia va avançar mitja hora l'horari del partit per evitar que els seus seguidors tinguessin problemes amb el toc de queda per tornar a casa. El club basc era un dels equips de la Lliga Endesa que, com el València Basket o el Joventut de Badalona, estaven disputant els seus partits europeus amb presència d'aficionats a les graderies.

Onze dies després d'enfrontar-se a la Lliga Endesa, el TD Systems Basonia i el Barça tornen a compartir parquet a Vitòria. L'equip català té ganes de treure's l'espina d'un últim precedent en què el conjunt basc va ser superior. L’ordre i el rigor tàctic de Dusko Ivanovic va deixar en evidència una de les millors defenses de la competició. L'expedició culer viatja amb l'objectiu d'allargar la ratxa de tres victòries consecutives a l'Eurolliga. El bon moment d' Achille Polonara i Rokas Giedraitis serà un dels obstacles que hauran de superar els jugadors entrenats per Sarunas Jasikevicius.

"Estem enfadats pel partit de Múrcia, en què no vam estar al nostre nivell. Fa poc vam jugar a Vitòria i tampoc ens va anar bé. Crec que hauríem de tenir una motivació molt gran, espero que ho puguem fer bé. No podem regalar tants punts contra un equip que guanya molta confiança gràcies al seu contraatac. Hem d'intentar que no puguin córrer i que no anotin punts fàcils. Hem d'estar molt més intensos del que ho vam estar l'última vegada", va analitzar el tècnic lituà.

"Estem emocionats i motivats de jugar contra un rival que ens va guanyar fa unes setmanes. És un repte. Són un gran equip, un rival amb moltes armes diferents, així que haurem d'estar concentrats i jugar molt bé durant els 40 minuts. El calendari i la situació són molt difícils, però no volem buscar excuses. L'objectiu és anar millorant pas a pas. Encara no som un equip fet, però estem treballant bé", va afegir Cory Higgins.

651x366 Xabi López-Arostegui / @unicsbasket Xabi López-Arostegui / @unicsbasket